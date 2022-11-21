ДИТЯ ВОЙНЫ ⟩ Украинская Жанна д'Арк рассекретила пол своего будущего ребенка

«Ну что, берегись, русня. Мир ждет снайпершу. Наше военное бандерятко – будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей», – написала Эмеральд.

До начала войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения «Сафари». 14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Смотрите ЗДЕСЬ!