Снайпер, которую прозвали украинской Жанны д'Арк, Евгения Эмеральд сообщила, что у нее родится дочь. Напомним, в октябре Евгения вышла замуж за военного в зоне боевых действий.
ДИТЯ ВОЙНЫ ⟩ Украинская Жанна д'Арк рассекретила пол своего будущего ребенка
Украинская Жанна д'Арк рассекретила пол своего будущего ребенка
«Ну что, берегись, русня. Мир ждет снайпершу. Наше военное бандерятко – будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей», – написала Эмеральд.
До начала войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения «Сафари». 14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Смотрите ЗДЕСЬ!
Пара познакомилась на передовой. В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. У Стипанюка от предыдущих отношений есть сын.