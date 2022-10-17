14 октября 2022 года известная снайперша ВСУ Евгения Эмеральд, которую прозвали украинской Жанны д'Арк, вышла замуж за военного в зоне боевых действий.
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ФОТО ⟩ Любовь в разгар войны: украинская Жанна д'Арк вышла замуж в зоне боевых действий
Любовь в разгар войны: украинская Жанна д'Арк вышла замуж в зоне боевых действий
Свадьба Евгении Эмеральд и ее возлюбленного Евгения Стипанюка состоялась прямо на фронте в Харьковской области 14 октября – в День защитников и защитниц Украины, передает BBC News Ukraina.