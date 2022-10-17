ФОТО ⟩ Любовь в разгар войны: украинская Жанна д'Арк вышла замуж в зоне боевых действий

Свадьба Евгении Эмеральд и ее возлюбленного Евгения Стипанюка состоялась прямо на фронте в Харьковской области 14 октября – в День защитников и защитниц Украины, передает BBC News Ukraina.

«Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой, и нас расписал Генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла!», – написала в Instagram Евгения Эмеральд и опубликовала красивые снимки.