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ФОТО ⟩ Любовь в разгар войны: украинская Жанна д'Арк вышла замуж в зоне боевых действий

Limon.ee
Любовь в разгар войны: украинская Жанна д'Арк вышла замуж в зоне боевых действий
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14 октября 2022 года известная снайперша ВСУ Евгения Эмеральд, которую прозвали украинской Жанны д'Арк, вышла замуж за военного в зоне боевых действий. 

Свадьба Евгении Эмеральд и ее возлюбленного Евгения Стипанюка состоялась прямо на фронте в Харьковской области 14 октября – в День защитников и защитниц Украины, передает BBC News Ukraina.

«Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой, и нас расписал Генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла!», – написала в Instagram Евгения Эмеральд и опубликовала красивые снимки.

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