На блинной вечеринке в усадьбе Пуурмани собрали деньги для Сандры, жертвы нападения злобных собак

В эту субботу в усадьбе Пуурмани состоялась распродажа выпечки, и члены Пуурманского общества спасения решили пожертвовать все вырученные средства от продажи блинов на помощь Сандре, пострадавшей от укусов злых собак. Номер банковского счета девочки был размещен в соцсетях.

Как прошла суббота в усадьбе Пуурмани? Меэлис, организатор блинной вечеринки и местный директор по культуре, сказал, что собралось много народу и что вырученные от продажи деньги, несомненно, помогут Сандре. «Пришло примерно 120-130 человек. Какова была выручка, я пока не могу сказать, но все прошло фантастически хорошо. Прекрасно, что люди хотят помочь своим ближним. Как организаторы мы довольны, мероприятие считаю успешным», – говорит Меэлис.

Благотворительная блинная вечеринка – это еще не все. В фейсбуковской группе Põltsamaa elu («Жизнь Пылтсамаа») люди призывают помочь Сандре.

Этим постом также поделилась группа Shanon. «Кто может, пожалуйста, внесите свой вклад в поддержку Сандры», – указано на страничке группы.