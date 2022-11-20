В конце прошлой недели вся Эстония была потрясена инцидентом в Пыльтсамаа в деревне Таммику, где собаки напали на девушку Сандру и оторвали ей ухо и часть скальпа с волосами. 19 ноября на блинной вечеринке в усадьбе Пуурмани все собранные от продажи выпечки средства пошли на помощь пострадавшей Сандре. «Мы не подсчитывали пока, сколько именно денег было собрано, но это определенно хорошее дело», – говорит организатор мероприятия, пишет Elu24.
На блинной вечеринке в усадьбе Пуурмани собрали деньги для Сандры, жертвы нападения злобных собак
В эту субботу в усадьбе Пуурмани состоялась распродажа выпечки, и члены Пуурманского общества спасения решили пожертвовать все вырученные средства от продажи блинов на помощь Сандре, пострадавшей от укусов злых собак. Номер банковского счета девочки был размещен в соцсетях.
Как прошла суббота в усадьбе Пуурмани? Меэлис, организатор блинной вечеринки и местный директор по культуре, сказал, что собралось много народу и что вырученные от продажи деньги, несомненно, помогут Сандре. «Пришло примерно 120-130 человек. Какова была выручка, я пока не могу сказать, но все прошло фантастически хорошо. Прекрасно, что люди хотят помочь своим ближним. Как организаторы мы довольны, мероприятие считаю успешным», – говорит Меэлис.
Благотворительная блинная вечеринка – это еще не все. В фейсбуковской группе Põltsamaa elu («Жизнь Пылтсамаа») люди призывают помочь Сандре.
Этим постом также поделилась группа Shanon. «Кто может, пожалуйста, внесите свой вклад в поддержку Сандры», – указано на страничке группы.
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