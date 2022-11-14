В субботу две соседские собаки напали на Сандру и оторвали девушке ухо и часть скальпа с волосами, пострадавшей потребовалась операция. Но в понедельник в первой половине дня обе собаки еще находились неподалеку от места происшествия. Родители Сандры не представляют, как дальше жить в таких условиях. С какими мыслями выходить на улицу, когда на тебя могут напасть в любую минуту? Лишь во второй половине дня в понедельник обе собаки подверглись эвтаназии. Но семья серьезно пострадавшей Сандры еще не скоро оправится от шока.

Трагический случай произошел в субботу вечером в деревне Таммику волости Пыльтсамаа, где на 26-летнюю девушку в ее саду напали соседские собаки, пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.