ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ ⟩ 19 ноября пройдет блинная вечеринка в поддержку Сандры, ставшей жертвой нападения злобных собак

В фейсбуковской группе Põltsamaa elu («Жизнь Пыльтсамаа») звучит искренний призыв делать добро вместе. «Ужасная новость о трагическом событии дошла до всех нас, – пишет местная жительница Инге. – Давайте поможем Сандре и ее близким, им необходима наша поддержка».

Многие люди высказались, что хотели бы помочь пострадавшей Сандре, и несколько местных некоммерческих организаций – Puurmani Eakate Selts, Kodukant Puurmani и Puurmani Priitahtlik Päästeselts, а также многие члены общины призвали поддержать Сандру материально, чтобы она смогла получить хорошее лечение. Номер счета Сандры указан ЗДЕСЬ.

И это еще не всё: в эту субботу состоится вечеринка в усадьбе Пуурмани, где будет специальный ящик для пожертвований, и все собранные деньги пойдут на помощь Сандре.

Представитель Puurmani Priitahtlik Päästeselts Виллу сказал Elu24, что блинная вечеринка состоится в субботу с 17:00 до 21:00 по адресу Таллиннское шоссе, 6/1.

«Это благотворительное мероприятие было заявлено давно, когда мы еще не знали, куда пойдут собранные деньги. Например, на предыдущие благотворительные средства мы купили флаг для нашего общества, – говорит Виллу. – Теперь мы точно знаем, что все вырученные средства пойдут на лечение Сандры.

Виллу добавляет, что, конечно же, местная община также разместила номер счета Сандры в социальных сетях: «Многие люди придут на блинную вечеринку, и если у вас есть желание, вы можете помочь. Будем надеяться, что блинчики у нас не закончатся!»