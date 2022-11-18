В конце прошлой недели всю Эстонию потряс случай с 26-летней Сандрой, которой две собаки оторвали ухо и часть скальпа с волосами. Трагедия произошла в прошлую субботу вечером в деревне Таммику волости Пыльтсамаа. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Теперь местные жители решили в социальных сетях собрать пожертвования для Сандры. Кроме того, все доходы от вечеринки в усадьбе Пуурмани в эту субботу будут переданы семье Сандры, пишет Elu24.
ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ ⟩ 19 ноября пройдет блинная вечеринка в поддержку Сандры, ставшей жертвой нападения злобных собак
В фейсбуковской группе Põltsamaa elu («Жизнь Пыльтсамаа») звучит искренний призыв делать добро вместе. «Ужасная новость о трагическом событии дошла до всех нас, – пишет местная жительница Инге. – Давайте поможем Сандре и ее близким, им необходима наша поддержка».
Многие люди высказались, что хотели бы помочь пострадавшей Сандре, и несколько местных некоммерческих организаций – Puurmani Eakate Selts, Kodukant Puurmani и Puurmani Priitahtlik Päästeselts, а также многие члены общины призвали поддержать Сандру материально, чтобы она смогла получить хорошее лечение. Номер счета Сандры указан ЗДЕСЬ.
И это еще не всё: в эту субботу состоится вечеринка в усадьбе Пуурмани, где будет специальный ящик для пожертвований, и все собранные деньги пойдут на помощь Сандре.
Представитель Puurmani Priitahtlik Päästeselts Виллу сказал Elu24, что блинная вечеринка состоится в субботу с 17:00 до 21:00 по адресу Таллиннское шоссе, 6/1.
«Это благотворительное мероприятие было заявлено давно, когда мы еще не знали, куда пойдут собранные деньги. Например, на предыдущие благотворительные средства мы купили флаг для нашего общества, – говорит Виллу. – Теперь мы точно знаем, что все вырученные средства пойдут на лечение Сандры.
Виллу добавляет, что, конечно же, местная община также разместила номер счета Сандры в социальных сетях: «Многие люди придут на блинную вечеринку, и если у вас есть желание, вы можете помочь. Будем надеяться, что блинчики у нас не закончатся!»
Об ужасной трагедии вы можете прочитать ЗДЕСЬ!