С позволения родственников пострадавшей от нападения двух собак 26-летней Сандры журналисты программы Reporter публикуют снимки девушки после атаки озверевших животных. Мать Сандры с трудом говорит, она не может сдержать слез. Отцу тоже очень тяжело, но оба члена семьи находят в себе силы, чтобы рассказать журналистам на камеру о случившемся в субботу вечером. Достучаться до владельцев собак журналистам не удалось.
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СТРОГО 18+! ⟩ «Сфотографируй меня, я всё равно сейчас умру»: родители показали фото пострадавшей от нападения собак Сандры
Вчера в эфир программы Reporter на Kanal 2 вышел сюжет о нападении собак на 26-летнюю Сандру в волости Пыльтсамаа. Мать плачет не останавливаясь. Отец мужественно поддерживает супругу.
«Эти фотографии мне прислал сожитель Сандры, которые он сделал по просьбе моей дочери. Она сказала: "Сфотографируй меня в последний раз, всё равно я сейчас умру". Когда я их увидела, я тоже подумала, что моя дочь не выживет, она получила очень серьезные травмы, – рыдает мать пострадавшей – Айри Синиметс, рассказывая журналистам о самом страшном дне в ее жизни. – Врачи сказали, что они наложили более 50 швов, дальше уже просто не считали. Собаки откусили ей ухо, оторвали часть скальпа вместе с волосами, прокусили шею, левую руку и ногу. Одна собака вцепилась пастью в голову, другая – в ноги».
О том, что агрессивные соседские собаки (Тибетский мастиф и нечистопородная овчарка) свободно бегают по деревне, неоднократно сообщалось как полиции, так и волостной управе. Нападение двух собак на 26-летнню Сандру полностью изменило ее жизнь и последствия этой истории будут сопровождать пострадавшую всю жизнь.
Более подробно об этом можно прочитать в материале: РЕПОРТАЖ 〉 Соседские собаки оторвали девушке ухо и часть скальпа: «К счастью, сожитель услышал крики Сандры»
«Она всё знает, она не теряла сознания. Собаки тащили ее по земле десятки метров, всё это она помнит», – говорит мать Сандры Айри Синиметс.
Жизнь 26-летней пострадавшей Сандры спас ее сожитель.
«Его имя Расмус. Он молодец. Если бы не он, Сандры больше не было бы с нами... просто не было. К счастью, он услышал, собаки притащили девушку к дому, уже в последний момент он услышал, выбежал на крики Сандры, ударил собак ногой, сумел взять Сандру на руки. Собаки гнались за ними до дома, он постоянно оглядывался и отгонял собаку, мастиф один раз даже прыгнул на него сзади. Это только заслуга Расмуса. Этот случай со счастливым концом, если это вообще так возможно сказать... Иначе нам просто было бы не о чем говорить», – рассказывает отец Сандры Гуннар Синиметс.
Владельцы собак Моника Антон и Вильяр Тильк не дали журналистам программы Reporter никаких комментариев. Но вчера им пришлось впустить на свою территорию следователей и ветеринара, который усыпил собак.
Полиция возбудила дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. В случае, если подозреваемые будут признаны виновными, то им может грозить тюремное заключение сроком до одного года или денежный штраф.
Кинолог с большим стажем предупреждает, что таких случаев становится всё больше, а причины нужно искать в семье и хозяевах.
«Это не случайно. За полгода было три серьезных нападения собак на людей. Я думаю, что тенденция сохранится, такие случаи будут еще, они участятся. Это не итог одной истории. Здесь несколько разных параллелей, которые сейчас дошли до кульминации. Будут еще нападения. На более понятном языке: люди всё чаще берут собак в качестве детей. Общество само пропагандирует процесс взятия собак в семью в качестве детей, их гладят, балуют. Сейчас в стране очень большое количество собак, в Эстонии никогда не было так много собак, как сейчас. И если мы берем правила, что собак нужно держать на поводке, то эти правила не соблюдает никто. Конечно, кто-то и соблюдает. Власти тоже так активно не ведут надзор за этим. Достаточная свобода. Вот в чем и проблема», – говорит кинолог Айво Обликас.
Смотрите видео программы Reporter!