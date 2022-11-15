СТРОГО 18+! ⟩ «Сфотографируй меня, я всё равно сейчас умру»: родители показали фото пострадавшей от нападения собак Сандры

Жизнь 26-летней пострадавшей Сандры спас ее сожитель.

«Его имя Расмус. Он молодец. Если бы не он, Сандры больше не было бы с нами... просто не было. К счастью, он услышал, собаки притащили девушку к дому, уже в последний момент он услышал, выбежал на крики Сандры, ударил собак ногой, сумел взять Сандру на руки. Собаки гнались за ними до дома, он постоянно оглядывался и отгонял собаку, мастиф один раз даже прыгнул на него сзади. Это только заслуга Расмуса. Этот случай со счастливым концом, если это вообще так возможно сказать... Иначе нам просто было бы не о чем говорить», – рассказывает отец Сандры Гуннар Синиметс.

Владельцы собак Моника Антон и Вильяр Тильк не дали журналистам программы Reporter никаких комментариев. Но вчера им пришлось впустить на свою территорию следователей и ветеринара, который усыпил собак.

Полиция возбудила дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. В случае, если подозреваемые будут признаны виновными, то им может грозить тюремное заключение сроком до одного года или денежный штраф.

Кинолог с большим стажем предупреждает, что таких случаев становится всё больше, а причины нужно искать в семье и хозяевах.

«Это не случайно. За полгода было три серьезных нападения собак на людей. Я думаю, что тенденция сохранится, такие случаи будут еще, они участятся. Это не итог одной истории. Здесь несколько разных параллелей, которые сейчас дошли до кульминации. Будут еще нападения. На более понятном языке: люди всё чаще берут собак в качестве детей. Общество само пропагандирует процесс взятия собак в семью в качестве детей, их гладят, балуют. Сейчас в стране очень большое количество собак, в Эстонии никогда не было так много собак, как сейчас. И если мы берем правила, что собак нужно держать на поводке, то эти правила не соблюдает никто. Конечно, кто-то и соблюдает. Власти тоже так активно не ведут надзор за этим. Достаточная свобода. Вот в чем и проблема», – говорит кинолог Айво Обликас.