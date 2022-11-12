«День, который вошел в историю!» Лобода об освобождении Херсона

«11 ноября 2022 года – день, который уже вошел в историю. Украинская армия освободила Херсон! Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую! То, что чувствуют сегодня миллионы украинцев! Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной! Наш путь – это путь к свободе! Свобода – это воздух, которым мы дышим. А я буду продолжать петь и делать все возможное, чтобы в моей стране не осталось разрушенных домов и обездоленных людей», – написала артистка.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по России с концертами. 24 марта Лобода впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в Росии. 18 октября Светлана Лобода заявила, что выделит миллион гривен на восстановление Ирпеня, к слову, это ее родной город.