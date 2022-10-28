ВИДЕО И ФОТО ⟩ Светлана Лобода на концерте в Таллинне исполнила мечту скромного парня

На своем таллиннском концерте Светлана Лобода словно фея исполнила мечту начинающего артиста. Украинский танцора Олег Евтушенко, который убежал от войны и поселился в городе Маарду, долго пытался попасть на большую сцену в Эстонии, но даже не думал, что сделает это так эффектно. Историю Олега мы рассказали нашим читателям, смотрите ЗДЕСЬ!

«Этот скромный парень сказал, что у него есть большая мечта. Он начинающий молодой танцор. Я с большой радостью и большой любовью хочу предоставить этому мальчишке, который сегодня живет здесь, в Эстонии, который зарабатывает деньги на свою семью. Находится в очень тяжелом положении, потому что вынужден работать официантом. А вообще, он танцует по вечерам и хочет быть большим артистом», – сказала со сцены Светлана Лобода и пригласила Олега. А потом она пела, а он танцевал.