Еще недавно Олег Евтушенко гастролировал по миру, снимался в клипах у Монатика и Дорофеевой, а теперь работает официантом. Вечерами он выходит на балкон, где с видом на Маарду мечтает о головокружительной карьере, танцах, красной дорожке и чашечке кофе в компании Мадонны.
ВИДЕО ⟩ «Страшно, но так интереснее!» Как живет и работает в Эстонии украинский артист
Мы побывали на новой работе Олега Евтушенко – профессионального танцора из Украины, прошлись с ним по улочкам старого Таллинна и даже напросились в гости. Смотрите видеорепортаж!
Вначале Олег смущался приглашать журналистов в скромную квартиру, привык сниматься в других интерьерах: «живем с тетей вдвоем в тоскующей по ремонту маленькой квартире». Но потом согласился, признавшись, что скучает по общению: за три месяца в Эстонии не успел ни с кем подружиться, с людьми общается лишь по работе. Олег благодарен нашей стране за теплую встречу, рад, что в Таллинне у него теперь есть постоянный заработок, кусок хлеба, крыша и мирное небо над головой. В то же время танцор невыносимо тоскует по сцене и свету софитов. Он и рад бы работать по профессии, поделиться с Эстонией своими навыками и опытом, но пока такой возможности не подвернулось.
Жизнь Олега Евтушенко, как и всех жителей Украины, изменилась 24 февраля. Весть о том, что на родине началась война, застала Олега, когда он выступал с концертным туром в Египте. Первая мысль, которая пришла после страшных известий – срочно ехать домой, защищать свою страну. Пыл 22-летнего парня быстро остудила его бабушка. Именно она воспитывала Олега с самого детства, заменив ему и мать, и отца. Она же в свое время отправила заниматься бальными танцами, а потом поддержала при поступлении в Харьковский художественный институт.
«Я впервые услышал от бабушки такие грубые слова. Она была вне себя от злости, сказала, чтобы я не дурил и не смел возвращаться, что я должен жить и строить свою карьеру», – вспоминает Олег, как непросто далось ему решение лететь из Египта не домой – в Украину, а в Эстонию. Выбор на нашу страну пал не случайно, ведь именно здесь уже четыре года живет и работает его родная тетя Галя.
Взвесив все «за» и «против» на холодную голову, Олег понял, что ехать в Эстонию – на самом деле правильное решение. «В Эстонии я буду работать, буду помогать бабушке и родным, карьера пойдет в гору»: решил для себя Олег и купил обратный билет из Шарм-эль-Шейха в Таллинн.
Сам танцор родом из Запорожья. Там у него остались не только бабушка, но и другие родственники, которые не хотят оставлять свои дома, а также друзья, двое из которых сейчас служат в армии. Со всеми близкими Олег постоянно поддерживает связь. По его словам, 75-летняя бабушка не соглашается на долгую дорогу из-за проблем со здоровьем. Внук звонит ей каждый день, переживает, мониторит новости, молится, чтобы беда обошла стороной.
«Когда в мае я увидел в социальных сетях новость о том, что прилетел снаряд в дом на соседней улице, земля под ногами подкосилась, – рассказывает Олег.
– Там жили наши знакомые, слава богу, вовремя уехали. Дом был пустой, но при взрыве погиб человек, который проходил мимо. Бабушка в тот момент сидела у себя в квартире. От взрывной волны с ее дома слетело пластиковое покрытие и перекосилась входная дверь. Жалуется, что теперь с трудом закрывается».
Съемное жилье в Эстонии Олегу искать не пришлось. Племянника приютила тетя, которая снимает однокомнатную квартиру в Маарду. На кухню поставили раскладной диван, а свой желтый гастрольный чемодан Олег за три месяца жизни в Эстонии так и не распаковал: во-первых, вещи девать некуда, а во-вторых, говорит, что никогда не делает этого в поездках – только по приезде домой. Правда, на видном месте в комнате – висит сценический наряд Олега. В Эстонии, увы, он пока еще ни разу не пригодился, но в чемодане его хранить нельзя.
«Сразу потеряет форму, – объясняет Олег, – сшит он по индивидуальному заказу и уже побывал на многих сценах. Это чешская кожа, английский бархат, а украшен он весь камнями Сваровски – 1800 долларов я за него в свое время заплатил».
Олег верит, что скоро костюм перестанет пылиться на вешалке, но чтобы быть готовым к звездному выходу, танцору нельзя терять форму. Такой наряд не простит и грамма лишнего веса. Олег бегает по утрам и отрабатывает танцевальные движения прямо на ковре в съемной квартире. Разговорившись, танцор отмечает, что вся его жизнь – борьба с лишним весом и соблазнами. Вспоминает, как еще подростком, тренер застукала его в закусочной с аппетитным гамбургером и жестко наказала, назначив провинившемуся воспитаннику пятьдесят кругов танго. А перед соревнованиями по спортивно-бальным танцам приходилось по три недели сидеть на диете, которая включает в себя лишь рис и яблоки.
Олег с трепетом протягивает прозрачную папку, в ней его достижения и дипломы. В том числе «корочка» кандидата в мастера спорта. В Эстонии Олег не только ищет тренера по танцам, но и ходит на уроки вокала. Признается, что раньше его кумиром был певец Егор Крид, но после начала войны в Украине он его возненавидел. В голове Олега не укладывается, как уроженец Украины, имеющий более десяти миллионов подписчиков в соцсетях, не воспользовался этим, чтобы раскрыть глаза своей российской аудитории. С началом войны певец как ни в чем не бывало продолжал публиковать кадры из личной жизни и моменты с выступлений.
«Сейчас мои кумиры – это Сиа (австралийская певица) и Дипло (американский диджей и продюсер), который постоянно вместе с ней выступает. Боже, какой у них стиль! От песен Сии у меня мурашки бегут по коже. Эти голос и подача завораживают. Мой тренер по вокалу говорит, что можно будет и мне сделать что-то похожее, поэтому мы так усиленно сейчас занимаемся», – говорит Олег.
Работу в Таллинне Олег нашел за четыре дня. По утрам он надевает форму официанта ресторана одного из столичных отелей. И хотя туда взяли без знания государственного языка, на курсы эстонского Олег уже записался. Только признается, что язык его пугает и на слух кажется невероятно сложным.
«Тере!» – гордо произносит Олег, смеясь, а потом добавляет, что это единственное слово, которое он выучил за три месяца проживания в Эстонии.
«Коллектив встретил хорошо, а когда узнали, что я танцор, начали расспрашивать о сцене, концертах, закулисье», – рассказывает Олег о работе официанта. В сфере обслуживания он надеется надолго не задерживаться. Олег любит мечтать, выходя вечером на балкон съемной квартиры, откуда открывается красивый вид на Маарду, лес и даже кусочек моря на горизонте. На вопрос, кем он себя видит лет через десять, отвечает с хитрой улыбкой, подсвеченной изнутри надеждой: «Хочу попасть в профессиональный шоу-балет в Европе, попробовать свои силы на различных соревнованиях. Но основная цель – это Америка. Хочу на красную дорожку, а вы идете мне на встречу с микрофоном и берете у меня интервью. Ах, да, еще хочу выпить чашечку кофе с Мадонной!»
Скажете, слишком смело? Но ведь немножко безумства придает сладости мечтам. Так Олег спасается от серых мыслей о временной нереализованности, от тоски по родине и невозможности обнять самых близких, от которых ком в горле.
В Эстонии Олега зарегистрировал работодатель, юридически никакого отношения к людям, бежавшим от войны, он не имеет. Никаких социальных выплат не получал, никаких льгот и помощи не просил. Из Украины в рабочую командировку в Египет Олег улетел еще 23 сентября, вернуться должен был в конце марта, но полетел в Эстонию. Приятно удивило Олега то, как тепло его встретили в чужой стране, сколько слов поддержки он получил от жителей Эстонии, всех – и эстонцев, и русскоговорящих.
«Когда я только вышел из самолета, работница аэропорта, которая ставит штамп в паспорте, сказала: не волнуйтесь, все будет хорошо, чувствуйте себя как дома», – вспоминает Олег. Нравится ему и эстонская природа, и размеренный ход жизни. А еще впечатлил водопад Ягала. Олег называет его магическим местом, где вмиг забываются все проблемы, и ты можешь полностью расслабиться.
«Хорошо путешествовать, когда дома все хорошо. Увы, мое знакомство с Эстонией было омрачено болью, тревогой, тоской по дому. Несколько раз уже здесь наступали моменты, когда я говорил – всё, собирался ехать домой. И неважно уже, что там будет – армия, не армия, главное домой!» – говорит Олег, которого от таких поступков удерживают родные.
«Я человек, который делает себя с нуля сам. Мне рассчитывать не на кого. Немножко страшно, когда смотрю вперед, ведь у меня ничего нет, но так интереснее»,
– говорит Олег, а выдержав долгую паузу, добавляет: «Я вам обещаю, что вы меня еще увидите!»