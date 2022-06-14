ВИДЕО ⟩ «Страшно, но так интереснее!» Как живет и работает в Эстонии украинский артист

Мы попросили Олега примерить костюм за 1800 долларов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Олег с трепетом протягивает прозрачную папку, в ней его достижения и дипломы. В том числе «корочка» кандидата в мастера спорта. В Эстонии Олег не только ищет тренера по танцам, но и ходит на уроки вокала. Признается, что раньше его кумиром был певец Егор Крид, но после начала войны в Украине он его возненавидел. В голове Олега не укладывается, как уроженец Украины, имеющий более десяти миллионов подписчиков в соцсетях, не воспользовался этим, чтобы раскрыть глаза своей российской аудитории. С началом войны певец как ни в чем не бывало продолжал публиковать кадры из личной жизни и моменты с выступлений.

«Сейчас мои кумиры – это Сиа (австралийская певица) и Дипло (американский диджей и продюсер), который постоянно вместе с ней выступает. Боже, какой у них стиль! От песен Сии у меня мурашки бегут по коже. Эти голос и подача завораживают. Мой тренер по вокалу говорит, что можно будет и мне сделать что-то похожее, поэтому мы так усиленно сейчас занимаемся», – говорит Олег.