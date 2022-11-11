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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Огонь и молоток: победителем фотоконкурса стал отец троих детей из Таллинна

«Мой папа – супергерой!»
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Огонь и молоток: победителем фотоконкурса стал отец троих детей из Таллинна
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Сегодня в редакции портала Limon.ee было весело и шумно – мы награждали победителя нашего фотоконкурса «Мой папа – Супергерой».

Отцом–супергероем по результатам нашего фотоконкурса стал Владимир из Таллинна. В редакцию портала Limon он приехал вместе со своей дружной и большой семьей. У Владимира и его жены Марии в семье подрастают трое ребятишек – старшая дочь Арина, сын Тимур и младшая дочь Мира.

Фотография, на которой перемазанные отец с малышом на кухне сосредоточенно рисуют яркими красками, стала фаворитом народного голосования. Во втором этапе конкурса непростой выбор пришлось уже делать редакции. Посовещавшись, мы решили, что отец на этой фотографии и станет нашим победителем. Как это трогательно и мило, когда отцы не только принимают участие в воспитание детей, но и готовы с ними баловаться, дурачиться и не бояться испачкаться краской.

Как проходил наш конкурс и фото остальных участников смотрите ЗДЕСЬ!

Фото: фото читателя

Сегодня утром Владимир и его чудесная семья в полном составе приехала на награждение к нам в редакцию. Как оказалось, фотографию на конкурс отправила жена нашего победителя, а не он сам.

«Отправила и забыла, – говорит Мария. – Победа на конкурсе стала для нас приятной неожиданностью. Мы не следили за голосованием даже».

Владимир и его сын Тимур – тот самый, который на победном фото на полу рисует с отцом пальчиковыми красками.
Владимир и его сын Тимур – тот самый, который на победном фото на полу рисует с отцом пальчиковыми красками. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Оказалось, что снимок, который принес победу, был сделан много лет назад. На фото сыну Тимуру около трех лет, в редакцию к нам пришел значительно подросший парнишка.

«Да, фотография была сделана давно, но она не постановочная. Это кадр из жизни, – рассказывает отец семейства Владимир. – Мы так иногда делаем – развлекаем детей, застилаем всю кухню бумагой, чтобы рисовать пальчиковыми красками».

«Мы были все в краске, – присоединяется к словам мужа Мария, – Мы были в красках с головы до ног, испачкались, но это было так весело!»

Владимир, Мария и их дети: Тимур, Арина и маленькая Мира.
Владимир, Мария и их дети: Тимур, Арина и маленькая Мира. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сегодня в редакции портала Limon победитель получил множество подарков. Во-первых – ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины обычно уделяют этому так мало внимания. Во-вторых, коробка конфет ручной работы от Shokomille.

Конфеты ручной работы Shokomille, сделанные специально для нашего победителя.
Конфеты ручной работы Shokomille, сделанные специально для нашего победителя. Фото: личный архив

Ну и конечно, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Кондитер приехала в редакцию, чтобы поздравить победителя конкурса и вручить ему шикарный торт лично.

Кондитер Ксения Малышева вручает шоу-торт в форме шара победителю фотоконкурса.
Кондитер Ксения Малышева вручает шоу-торт в форме шара победителю фотоконкурса. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Какой сюрприз ждет нашего победителя внутри торта – мы, увы, не узнаем. Зато Ксения сделала сюрприз и нашей редакции, подарив шоу-торт в виде аппетитного лимона.

Отец-супергерой Владимир и журналист Светлана демонстрируют свои шоу-торты.
Отец-супергерой Владимир и журналист Светлана демонстрируют свои шоу-торты. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вместе с победителем конкурса и его дружной семьей мы решили его торжественно разбить, а процесс заснять на камеру. Это действительно настоящее шоу: сначала в торт вставляется бенгальский огонь, поджигается, а когда он догорает – торт нужно разбивать специальным молотком. Смотрите, как это эффектно, и какой сюрприз для нашей редакции приготовила кондитер Ксения Малышева внутри торта!

Редакция портала Limon.ee благодарит всех-всех за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательных участников, и тех, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook. Вы порадовали нас своей невероятной активностью и зарядили позитивом! Спасибо!

Дорогие участники, конечно же, все вы настоящие суперпапы и супергерои для своих малышей! Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем отца!

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