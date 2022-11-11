ФОТО И ВИДЕО ⟩ Огонь и молоток: победителем фотоконкурса стал отец троих детей из Таллинна

Отцом–супергероем по результатам нашего фотоконкурса стал Владимир из Таллинна. В редакцию портала Limon он приехал вместе со своей дружной и большой семьей. У Владимира и его жены Марии в семье подрастают трое ребятишек – старшая дочь Арина, сын Тимур и младшая дочь Мира.

Фотография, на которой перемазанные отец с малышом на кухне сосредоточенно рисуют яркими красками, стала фаворитом народного голосования. Во втором этапе конкурса непростой выбор пришлось уже делать редакции. Посовещавшись, мы решили, что отец на этой фотографии и станет нашим победителем. Как это трогательно и мило, когда отцы не только принимают участие в воспитание детей, но и готовы с ними баловаться, дурачиться и не бояться испачкаться краской.

Как проходил наш конкурс и фото остальных участников смотрите ЗДЕСЬ!

Фото: фото читателя

Сегодня утром Владимир и его чудесная семья в полном составе приехала на награждение к нам в редакцию. Как оказалось, фотографию на конкурс отправила жена нашего победителя, а не он сам.

«Отправила и забыла, – говорит Мария. – Победа на конкурсе стала для нас приятной неожиданностью. Мы не следили за голосованием даже».

Владимир и его сын Тимур – тот самый, который на победном фото на полу рисует с отцом пальчиковыми красками. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Оказалось, что снимок, который принес победу, был сделан много лет назад. На фото сыну Тимуру около трех лет, в редакцию к нам пришел значительно подросший парнишка.