Сегодня в редакции портала Limon.ee было весело и шумно – мы награждали победителя нашего фотоконкурса «Мой папа – Супергерой».
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Огонь и молоток: победителем фотоконкурса стал отец троих детей из Таллинна
Отцом–супергероем по результатам нашего фотоконкурса стал Владимир из Таллинна. В редакцию портала Limon он приехал вместе со своей дружной и большой семьей. У Владимира и его жены Марии в семье подрастают трое ребятишек – старшая дочь Арина, сын Тимур и младшая дочь Мира.
Фотография, на которой перемазанные отец с малышом на кухне сосредоточенно рисуют яркими красками, стала фаворитом народного голосования. Во втором этапе конкурса непростой выбор пришлось уже делать редакции. Посовещавшись, мы решили, что отец на этой фотографии и станет нашим победителем. Как это трогательно и мило, когда отцы не только принимают участие в воспитание детей, но и готовы с ними баловаться, дурачиться и не бояться испачкаться краской.
Как проходил наш конкурс и фото остальных участников смотрите ЗДЕСЬ!
Сегодня утром Владимир и его чудесная семья в полном составе приехала на награждение к нам в редакцию. Как оказалось, фотографию на конкурс отправила жена нашего победителя, а не он сам.
«Отправила и забыла, – говорит Мария. – Победа на конкурсе стала для нас приятной неожиданностью. Мы не следили за голосованием даже».
Оказалось, что снимок, который принес победу, был сделан много лет назад. На фото сыну Тимуру около трех лет, в редакцию к нам пришел значительно подросший парнишка.
«Да, фотография была сделана давно, но она не постановочная. Это кадр из жизни, – рассказывает отец семейства Владимир. – Мы так иногда делаем – развлекаем детей, застилаем всю кухню бумагой, чтобы рисовать пальчиковыми красками».
«Мы были все в краске, – присоединяется к словам мужа Мария, – Мы были в красках с головы до ног, испачкались, но это было так весело!»
Сегодня в редакции портала Limon победитель получил множество подарков. Во-первых – ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины обычно уделяют этому так мало внимания. Во-вторых, коробка конфет ручной работы от Shokomille.
Ну и конечно, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Кондитер приехала в редакцию, чтобы поздравить победителя конкурса и вручить ему шикарный торт лично.
Какой сюрприз ждет нашего победителя внутри торта – мы, увы, не узнаем. Зато Ксения сделала сюрприз и нашей редакции, подарив шоу-торт в виде аппетитного лимона.
Вместе с победителем конкурса и его дружной семьей мы решили его торжественно разбить, а процесс заснять на камеру. Это действительно настоящее шоу: сначала в торт вставляется бенгальский огонь, поджигается, а когда он догорает – торт нужно разбивать специальным молотком. Смотрите, как это эффектно, и какой сюрприз для нашей редакции приготовила кондитер Ксения Малышева внутри торта!
Редакция портала Limon.ee благодарит всех-всех за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательных участников, и тех, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook. Вы порадовали нас своей невероятной активностью и зарядили позитивом! Спасибо!
Дорогие участники, конечно же, все вы настоящие суперпапы и супергерои для своих малышей! Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем отца!