Поздравляем! Смотрите, кто стал победителем фотоконкурса «Мой папа – супергерой!»

Огромное спасибо всем за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательным участникам, и тем, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook.

Скажем честно, нам было очень сложно выбрать фаворита среди четырех кандидатов, которых больше всего поддержали наши читатели в народном голосовании на официальной страничке нашего портала в Facebook. Каждый из которых, бесспорно, был достоин победы. Редакция портала Limon.ее долго совещалась и решила согласиться с мнением народа.

Победителем конкурса «Мой папа – супергерой!» становится Владимир из Таллинна и его фотография. Поздравляем суперпапу и его супругу Марию, которая и прислала снимок на наш фотоконкурс, с победой!

140 голосов Фото: фото читателя

Награждение победителя состоится завтра в редакции развлекательного портала Limon.ee. Победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.

Редакция портала Limon.ee благодарит всех-всех за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательных участников, и тех, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook. Вы порадовали нас своей невероятной активностью и зарядили позитивом! Спасибо!

Дорогие участники, конечно же, все вы настоящие суперпапы и супергерои для своих малышей! Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем отца!

Условия фотоконкурса ищите ЗДЕСЬ!