Дорогие друзья, в этом году в воскресенье, 13 ноября, Эстония отмечает День отца. А потому мы спешим пригласить вас принять участие в нашем фотоконкурсе. Итак, с вас – душевные снимки, с нас – замечательный приз!
Фотоконкурс на Limon.ee ⟩ Мой папа – супергерой! Выиграйте замечательный приз ко Дню отца
Лучшие фотографии будут опубликованы на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J.
Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. Но выигранными подарочными карточками сможет воспользоваться любой член семьи. Confido предлагает своим клиентам ряд медицинских услуг – как для предотвращения заболеваний, так и первоклассную помощь врачей-специалистов, хирургическое и восстановительное лечение, а также услуги эстетической медицины. Confido желает помочь клиентам прожить долгую и здоровую жизнь. Больше информации об услугах: www.confido.ee.
И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.
Для участия необходимо:
Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание:
«Мой папа – супергерой!» и у нас не останется сомнений, что ваш папа – лучше всех!
Фотографии присылайте на адрес: info@limon.ee. Можно присылать только один снимок. Мы знаем, что хочется отправить много фотографий, но выберите одну лучшую! В теме письма укажите ключевое слово ПАПА-СУПЕРГЕРОЙ, а в тексте сообщения обязательно напишите ваше имя, фамилию и номер телефона.
Письма без контактных данных в конкурсе не участвуют!
Фотографии, соответствующие условиям конкурса (по мнению редакции), будут размещены на портале Limon.ee, где и пройдет народное голосование, по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет победителя!
Снимки можно присылать до 6 ноября. Голосование начнется утром 7 ноября, а завершится 9 ноября в 23:59. В четверг, 10 ноября, мы объявим имя победителя! Желаем удачи!
ВНИМАНИЕ! Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию. Торт и другие подарки победитель розыгрыша должен будет забрать в пятницу, 11 ноября, в редакции портала Limon.ee. Нам очень важно познакомиться с нашим супер-папой лично! Торжественное награждение заснимет наш фотограф, а снимки будут размещены на портале.
Редакция портала Limon.ee оставляет за собой право менять условия конкурса или голосования, если этого потребует ситуация.
Для вашего удобства снимки можно отправить прямо из этой новости, просто заполните форму ниже.