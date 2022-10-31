Фотоконкурс на Limon.ee ⟩ Мой папа – супергерой! Выиграйте замечательный приз ко Дню отца

Лучшие фотографии будут опубликованы на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J.

Торт от Dolce Vita K&J. Снимок иллюстративный. Победитель получит свой оригинальный торт с сюрпризом внутри. Фото: Ксения Малышева

Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. Но выигранными подарочными карточками сможет воспользоваться любой член семьи. Confido предлагает своим клиентам ряд медицинских услуг – как для предотвращения заболеваний, так и первоклассную помощь врачей-специалистов, хирургическое и восстановительное лечение, а также услуги эстетической медицины. Confido желает помочь клиентам прожить долгую и здоровую жизнь. Больше информации об услугах: www.confido.ee.

И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.

Конфеты Shokomille. Иллюстративный снимок. Победитель получит другой оригинальный комплект. Фото: Shokomille

Для участия необходимо:

Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание:

«Мой папа – супергерой!» и у нас не останется сомнений, что ваш папа – лучше всех!

Фотографии присылайте на адрес: info@limon.ee. Можно присылать только один снимок. Мы знаем, что хочется отправить много фотографий, но выберите одну лучшую! В теме письма укажите ключевое слово ПАПА-СУПЕРГЕРОЙ, а в тексте сообщения обязательно напишите ваше имя, фамилию и номер телефона.

Письма без контактных данных в конкурсе не участвуют!