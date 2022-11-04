LIMON LIVE ⟩ Певица из Эстонии Маргарита Кустинская удивила решением: «Буду петь на эстонском и английском!»

Достигнутым результатом артистка полностью удовлетворена. «В первую очередь мы хотели показать эмоциональную сторону главной героини, кем я являюсь в этом клипе. Показать ее боль, одиночество, какие-то переживания, желание быть значимой, желание показаться кем-то. Думаю, что мы свою задачу выполнили. Многие очень хорошо отозвались об этом клипе. Всем благодарна за отзывы и теплые комментарии. В первый раз в жизни ни одного плохого отзыва!» – вспоминает Кустинская.

Мечтает ли наша гостья попасть на конкурс Eesti Laul, где выбирают представителя Эстонии на Евровидении? «Раньше, когда мне задавали этот вопрос, я отвечала, что нет, не хочу. Не было такого желания или порыва. А в прошлом году мой лучший друг Levvis, думаю, вы знаете певца, участвовал в этом конкурсе, я принимала тоже участие, помогала ему готовиться к выступлению. Была его педагогом по вокалу. Побывала в студии во время отборочного тура, увидела всё изнутри и как-то пересмотрела свое отношение и мнение. Я ничего не обещаю, не говорю, что скоро побегу отправлять свою песню и подавать заявку, но всё возможно. Посмотрим в будущем, сейчас ничего не обещаю», – рассказала Маргарита Кустинская.