Наступила пятница, а это означает, что на портале Limon.ee выходит свежий выпуск развлекательного шоу Limon LIVE с ведущими Эдгаром Гергелем и Светланой Карабут, гостьей сегодняшнего эфира стала певица из Таллинна Маргарита Кустинская. Артистка недавно представила неоднозначный клип на песню «Мечты», показывающий обратную сторону звездной жизни, которая не всегда бывает такой радужной.
LIMON LIVE ⟩ Певица из Эстонии Маргарита Кустинская удивила решением: «Буду петь на эстонском и английском!»
LIMON LIVE: Выпуск с Маргаритой Кустинской от 4 ноября 2022 года
Ведущие поставили Маргариту в тяжелое положение в традиционной рубрике «Или...или?», спросив, кого выбирает она – Илону Калдре, с кем исполняла песню в дуэте, или Сергея Сумина, с кем активно сотрудничала. После недолгих раздумий артистка ответила: «Илона, прости! Сергей Сумин – многое с ним связано в жизни, это мой близкий друг, товарищ, действительно, очень много связано с ним».
Что выберет Маргарита Кустинская – солярий или пляж? «Пляж. В солярий очень редко хожу, вообще считаю, что это вредно для кожи, сто лет не была. Раньше это было популярно, все девчонки ходили. Я думаю, ты знаешь. Теперь некоторые страдают. Тогда уж лучше автозагар, чем солярий. А лучше всего съездить отдохнуть, набраться новых впечатлений и заодно...»
В эфире наша гостья расскажет о том, почему клип на песню «Мечты» показался многим провокационным. В том числе кому-то померещилась в видеоролике и жрица любви.
«Мы хотели раскрыть тему, о которой мало кто говорит, мало кто раскрывает. Хотели показать обратную сторону этой красивой, глянцевой, гламурной, прекрасной и роскошной жизни в социальных сетях. Я думаю, что это довольно актуально в наше время. У нас не было какого-то четкого сценария или сюжетной линии, которой мы придерживались. Мы хотели предоставить зрителю самому немножко дофантазировать и каждому интерпретировать историю так, как он видит. Я так понимаю, что Эдгар увидел ее по-своему», – разоткровенничалась Кустинская.
Достигнутым результатом артистка полностью удовлетворена. «В первую очередь мы хотели показать эмоциональную сторону главной героини, кем я являюсь в этом клипе. Показать ее боль, одиночество, какие-то переживания, желание быть значимой, желание показаться кем-то. Думаю, что мы свою задачу выполнили. Многие очень хорошо отозвались об этом клипе. Всем благодарна за отзывы и теплые комментарии. В первый раз в жизни ни одного плохого отзыва!» – вспоминает Кустинская.
В рубрике «Шляпный вопрос» Маргарита Кустинская назовет своих самых любимых знаменитостей. Ответ певицы удивит не только ведущих, но и зрителей. Никто и подумать не мог, что она любит именно этих звезд.
«Я разную музыку слушаю... но в последнее время, честно говоря, больше англоязычную, и вообще в будущем у нас в планах, чтобы я все-таки исполняла песни на эстонском и английском языке больше», – секретничает Кустинская.
Мечтает ли наша гостья попасть на конкурс Eesti Laul, где выбирают представителя Эстонии на Евровидении? «Раньше, когда мне задавали этот вопрос, я отвечала, что нет, не хочу. Не было такого желания или порыва. А в прошлом году мой лучший друг Levvis, думаю, вы знаете певца, участвовал в этом конкурсе, я принимала тоже участие, помогала ему готовиться к выступлению. Была его педагогом по вокалу. Побывала в студии во время отборочного тура, увидела всё изнутри и как-то пересмотрела свое отношение и мнение. Я ничего не обещаю, не говорю, что скоро побегу отправлять свою песню и подавать заявку, но всё возможно. Посмотрим в будущем, сейчас ничего не обещаю», – рассказала Маргарита Кустинская.
Что выберет певица – год без алкоголя или год без утех в постели? Об этом узнаете, просмотрев наш выпуск Limon LIVE.
Маргарита Кустинская, как вы уже успели узнать, не только певица, но и педагог по вокалу. Кто обращается к ней и зачем? «Самому маленькому моему ученику было 4 годика. Самая старшая – женщина, ей было около 76 лет. Я вообще за то, чтобы в любом возрасте человек начинал пробовать себя в этом искусстве. Ей это понадобилось просто для души».
В конце программы певица покажет несколько упражнений по вокалу, которые может дома сделать каждый, чтобы научиться петь. Педагог по вокалу уверена, что любой человек может прекрасно петь, зависит лишь от того, какие усилия для этого приложить. Всё возможно, если постараться. Сможет ли Эдгар Гергель начать петь не хуже Пугачевой? На этот вопрос ответит Кустинская в нашем эфире.
В финальной рубрике «Теребим звезду» артистку ждет задание, в котором она должна оскорбить ведущих. Как выкрутится певица?
Смотрите шоу Limon LIVE каждую пятницу в 18:00 на портале Limon.ee!