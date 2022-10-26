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ПРЕМЬЕРА КЛИПА! ⟩ Певица Маргарита Кустинская показала обратную сторону звездной жизни. Это жутко!

Limon.ee
Певица Маргарита Кустинская показала обратную сторону звездной жизни. Это жутко!
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Таллиннская певица Маргарита Кустинская после творческой паузы решила порадовать своих поклонников свежим синглом «Мечты», а заодно и качественной картинкой на социальную тему. По словам Кустинской, это первый случай в ее музыкальной карьере, когда она доверила авторство песни и текста кому-то еще.

«Многим людям жизнь инстадив кажется прекрасной сказкой, так ли дело обстоит в реальности? Песня "Мечты" об обратной стороне красивой глянцевой жизни, которую мы привыкли видеть в недрах соцсетей. За ослепительными нарядами и улыбками, безупречным макияжем и манящими картинками с курортов, стоит множество травм, разочарований и сломанных судеб», – сказала Кустинская.

В качестве автора композиции и режиссера клипа выступил Алексей Баруздин, известный под сценическим псевдонимом Levvis, он покорил сердца эстонских и европейских меломанов участием в конкурсе Eesti Laul. Кроме этого, молодой артист сколотил успешную карьеру в модельной индустрии и уже длительное время проживает в Париже. Именно там и было снято свежее музыкальное видео Кустинской «Мечты».

«Levvis - тот человек, с кем работается легко, непринужденно и исключительно творчески. Мы сняли это видео на экспериментальных началах, пробуя разное в кадре и понимая друг друга с полуслова. Это мой первый опыт, когда я исполняю чью-то песню, и могу с уверенностью сказать, что не зря доверилась такому талантливому автору и разностороннему профессионалу как Алексей», – добавила певица.

Сингл «Мечты» доступен на всех музыкальных стриминговых платформах (Spotify, Deezer, GooglePlay, iTunes и так далее).

Смотрите галерею и видео!

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