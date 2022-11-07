ВИДЕО ⟩ «Я бродяга по жизни. Ваш планшет уже ушел»: серийный вор из Таллинна взят под стражу

Мария (прим. имя изменено, настоящее имя известно редакции) обратилась в Rus.Postimees со своим горем – из ее офиса украли портфель, в котором лежали важные для жизни и работы вещи: ключи, документы, карточки, кошелек, планшет.

После кражи вещей она с супругом обратилась в полицию. На место преступления выехал патруль и произвел все необходимые действия. Параллельно полицейскому разбирательству поисками вещей озадачился и сын потерпевшей. По словам женщины, найти преступника сыну не доставило большого труда, буквально через несколько рукопожатий у мужчины уже был телефонный номер вора.

«Я бродяга по жизни. Ваш планшет уже ушел», – сказал сыну потерпевшей в ходе телефонного разговора вор, отказавшись возвращать украденное, но признавший свою вину. Вор также добавил, что не представляющие для него ценности вещи он выбросил и не намерен залезать в мусорный бак и пачкать свою одежду. По словам сына Марии, преступник также вымогал деньги за теоретический возврат оставшихся вещей.

Стоит отметить, что Мария обратилась в редакцию Rus.Postimees неспроста – женщина узнала своего грабителя из нижеприведенной статьи, и посчитала, что важно не только поделиться своей историей, но и предупредить окружающих об опасной личности.