В редакцию Rus.Postimees поступил звонок от расстроенной читательницы, которая поделилась своей историей: «Муж отлучился буквально на минуту из офиса, поговорить с рабочими, и за эту минуту нас успели обокрасть.»
ВИДЕО ⟩ «Я бродяга по жизни. Ваш планшет уже ушел»: серийный вор из Таллинна взят под стражу
Мария (прим. имя изменено, настоящее имя известно редакции) обратилась в Rus.Postimees со своим горем – из ее офиса украли портфель, в котором лежали важные для жизни и работы вещи: ключи, документы, карточки, кошелек, планшет.
После кражи вещей она с супругом обратилась в полицию. На место преступления выехал патруль и произвел все необходимые действия. Параллельно полицейскому разбирательству поисками вещей озадачился и сын потерпевшей. По словам женщины, найти преступника сыну не доставило большого труда, буквально через несколько рукопожатий у мужчины уже был телефонный номер вора.
«Я бродяга по жизни. Ваш планшет уже ушел», – сказал сыну потерпевшей в ходе телефонного разговора вор, отказавшись возвращать украденное, но признавший свою вину. Вор также добавил, что не представляющие для него ценности вещи он выбросил и не намерен залезать в мусорный бак и пачкать свою одежду. По словам сына Марии, преступник также вымогал деньги за теоретический возврат оставшихся вещей.
Стоит отметить, что Мария обратилась в редакцию Rus.Postimees неспроста – женщина узнала своего грабителя из нижеприведенной статьи, и посчитала, что важно не только поделиться своей историей, но и предупредить окружающих об опасной личности.
После выхода первой статьи, в редакцию поступило несколько анонимных сообщений, в которых была указана одна и та же фамилия вора – Шариков.
Полиция предупреждает: человек сам должен следить за сохранностью своего имущества
Портал Limon обратился в коммуникационный отдел полиции и погранохраны Эстонии, чтобы выяснить судьбу вора и ответить на важный вопрос: стоит ли гражданам опасаться повторных нарушений.
На запрос ответила пресс-секретарь PPA Елизавета Белоус:
Подозреваемый в кражах по этим двум случаям уже задержан и находится под стражей.
«Поскольку есть основания подозревать Шарикова в совершении нескольких преступлений, прокуратура запросила разрешение у суда взять его под стражу. Суд оценил риск повторного совершения преступления как достаточно высокий и удовлетворил ходатайство прокуратуры. Шариков взят под стражу сроком на два месяца. Делопроизводство в его отношении продолжается, с целью выявить другие совершенные мужчиной преступления и связанные с ними обстоятельства», – сообщила прокурор Лаура Лийса Мёльдер.
Руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер: «В случае систематических краж наказанием может быть денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.»
Период, в течение которого полиция начинает процессуальные действия, прописан в уголовном кодексе. Десять дней для начала делопроизводства в случае, если ущерб составил более 200 евро – это крайний срок. Как правило, полиция начинает процессуальные действия при первой же возможности, не дожидаясь окончания этого периода.
Мы также хотели бы напомнить, что каждый человек в первую очередь сам должен следить за сохранностью своего имущества и не оставлять без присмотра свои ценные вещи.