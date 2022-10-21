ВИДЕО ⟩ Тихо спер и ушел – называется нашел: в Таллинне прямо с рабочего места нагло украли телефон

По словам молодого человека попасть к его рабочему месту не так просто: «Это задний выход. Там эстакада и на нее еще надо умудриться залезть, пройти через черный ход, а затем уже войти в помещение».

Заявление со всеми уликами (видео, данные из приложения по определению телефона, а также предположительное имя человека) было подано в полицию в четверг 13 октября, но по состоянию на 18 октября еще не было внесено в базу.

Портал Limon.ee запросил комментарий у полиции и погранохраны Эстонии, чтобы понять, насколько правомерно такое долгое реагирование, а также узнать, какова вероятность возврата украденной вещи и насколько увеличилось число краж за последнее время.

Комментирует запрос руководитель следственной группы по делам о преступлениях против собственности Ляэне-Харьюского отделения полиции Хелен Паллон:

В случае с кражами, если ущерб составил более 200 евро, у лица, ведущего производство есть 10 дней, чтобы начать процессуальные действия. Если ущерб составил менее 200 евро – первые процессуальные действия должны начаться не позже, чем через 15 дней.

В последние пару лет общее количество краж действительно имеет тенденцию к небольшому росту. Крадут в основном то, что плохо лежит. Из продуктовых магазинов похищают продукты питания и товары первой необходимости, средства гигиены и бытовые товары. Наибольшую долю товаров, украденных из магазинов, составляет алкоголь.