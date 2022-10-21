В редакцию портала Limon.ee поступило письмо от читателя, который недоумевает от наглости вора и абсурдности происходящего. Прямо с его рабочего места, неким мужчиной, которого зафиксировала камера, был украден мобильный телефон.
ВИДЕО ⟩ Тихо спер и ушел – называется нашел: в Таллинне прямо с рабочего места нагло украли телефон
По словам молодого человека попасть к его рабочему месту не так просто: «Это задний выход. Там эстакада и на нее еще надо умудриться залезть, пройти через черный ход, а затем уже войти в помещение».
Заявление со всеми уликами (видео, данные из приложения по определению телефона, а также предположительное имя человека) было подано в полицию в четверг 13 октября, но по состоянию на 18 октября еще не было внесено в базу.
Портал Limon.ee запросил комментарий у полиции и погранохраны Эстонии, чтобы понять, насколько правомерно такое долгое реагирование, а также узнать, какова вероятность возврата украденной вещи и насколько увеличилось число краж за последнее время.
Комментирует запрос руководитель следственной группы по делам о преступлениях против собственности Ляэне-Харьюского отделения полиции Хелен Паллон:
В случае с кражами, если ущерб составил более 200 евро, у лица, ведущего производство есть 10 дней, чтобы начать процессуальные действия. Если ущерб составил менее 200 евро – первые процессуальные действия должны начаться не позже, чем через 15 дней.
В последние пару лет общее количество краж действительно имеет тенденцию к небольшому росту. Крадут в основном то, что плохо лежит. Из продуктовых магазинов похищают продукты питания и товары первой необходимости, средства гигиены и бытовые товары. Наибольшую долю товаров, украденных из магазинов, составляет алкоголь.
В целом кражи делятся на две группы: кражи с целью перепродажи – этим занимаются так называемые профессиональные воры; и кражи для личного пользования.
Если говорить об украденных телефонах и другой электронике, кошельках и прочем – то возвращение к владельцу зависит от стечения многих факторов. Если есть видео момента преступления, свидетели, если кто-то запомнил номер машины вора – шансы вернуть украденное возрастают. О кражах следует сообщать в полицию в любом случае, даже если причиненный ущерб незначителен. Даже если не каждое дело будет раскрыто сразу, в долгосрочной перспективе это может помочь полиции раскрыть систематические преступления. Точной статистики о том, какой процент украденных вещей возвращается владельцам, полиция не ведет.
Каждый человек в первую очередь сам должен следить за сохранностью своего имущества, поэтому напоминаем, как это сделать:
- Не оставляйте свои личные вещи без присмотра в общественных местах.
- Выходя из автомобиля, уберите подальше с глаз все предметы – солнцезащитные очки, телефоны, сумки, папки и ключи. Например, если на транспортном средстве есть логотипы компании, а ключи оставлены на видном месте, велика вероятность, что эти ключи будут использованы в дальнейшем для проникновения в офис этой компании.
- Мы также рекомендуем представителям строительных компаний брать инструменты с собой или не оставлять их на видном месте при выходе из автомобиля.
- Уходя из дома на длительное время, закройте все окна и двери, задерните шторы на окнах и заберите со двора ценные вещи – садовый инвентарь, мангал, самокаты и т.п.
- Если возможно, установите дома систему безопасности.
- Отправляясь в отпуск, не размещайте сообщения об отпуске или фотографии в социальных сетях.
- Общайтесь с соседями. Во время длительного отсутствия попросите их очистить почтовый ящик и следить за вашей собственностью