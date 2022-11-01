В понедельник вечером, 31 октября, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев на канале «Россия 1» показал отрывок эстонского шоу Limon LIVE, сопроводив его хамскими комментариями.
ВИДЕО ⟩ Пропагандист Соловьев показал по «России 1» шоу Limon LIVE и оскорбил вице-миссис Европа
Владимира Соловьева возмутил тот факт, что гостья Limon LIVE, эстонская титулованная красавица Анна Микконен, сделала ДНК-тест, чтобы доказать своему отцу, что у нее нет русской крови. С началом войны в Украине Анна потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России.
Микконен поначалу старалась спасти общение с отцом. Ситуация дошла до абсурда и она сдала тест ДНК на этническую принадлежность. «Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, – объясняет Анна. – Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!»
Именно эти слова эстонской модели и вице-миссис Европа-2022 не на шутку взбесили российского пропагандиста. В своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» он показал отрывок из Limon LIVE, сопроводив его язвительными комментариями.
«Девочка моя, у тебя все что есть – это скальпель на морде, который из твоего, наверное, когда-то симпатичного личика вырезал вот эту маску отчаяния», – заявил Соловьев. Обсуждение в унизительной форме модели из Эстонии продолжилось. Гости в студии то и дело начинали хохотать, а Соловьев, в свойственной ему манере, наслаждался своим остроумием.
Самое смешное, что прежде чем жонглировать выдуманными фактами – Анна Микконен никогда не прибегала к услугам пластического хирурга – ведущий даже не удосужился проверить ее имя, назвав ее какой-то грузинской фамилией. Подчеркнув при этом: «Анна Майсурадзе – обычная эстонская фамилия».
Напомним, в минувшую пятницу на развлекательном портале Limon вышел очередной выпуск авторского развлекательного шоу Limon LIVE. Гостьей ведущих Светланы Карабут и Эдгара Гергеля стала модель, бизнес-вумен из Таллинна Анна Микконен.
Анна уже не первый год успешно участвует в конкурсах красоты, летом она вошла в ТОП-50 на конкурсе «Миссис Вселенная» в Южной Корее, а совсем недавно была удостоена титула третьей вице-миссис на конкурсе «Миссис Европа 2022» в Болгарии.
Помимо участия в конкурсах Анна Микконен – руководитель реабилитационного центра для детей с особыми потребностями Lootus Õnnele. Анна помогает не только детям, но и военным беженцам, уже восьмой месяц работая в Социальном департаменте. Вице-миссис Европа воспитывает трех дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.
Выпуск шоу Limon LIVE c Анной Микконен можно увидеть ЗДЕСЬ!