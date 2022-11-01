ВИДЕО ⟩ Пропагандист Соловьев показал по «России 1» шоу Limon LIVE и оскорбил вице-миссис Европа

Владимира Соловьева возмутил тот факт, что гостья Limon LIVE, эстонская титулованная красавица Анна Микконен, сделала ДНК-тест, чтобы доказать своему отцу, что у нее нет русской крови. С началом войны в Украине Анна потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России.

Микконен поначалу старалась спасти общение с отцом. Ситуация дошла до абсурда и она сдала тест ДНК на этническую принадлежность. «Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, – объясняет Анна. – Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!»

Именно эти слова эстонской модели и вице-миссис Европа-2022 не на шутку взбесили российского пропагандиста. В своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» он показал отрывок из Limon LIVE, сопроводив его язвительными комментариями.

«Девочка моя, у тебя все что есть – это скальпель на морде, который из твоего, наверное, когда-то симпатичного личика вырезал вот эту маску отчаяния», – заявил Соловьев. Обсуждение в унизительной форме модели из Эстонии продолжилось. Гости в студии то и дело начинали хохотать, а Соловьев, в свойственной ему манере, наслаждался своим остроумием.