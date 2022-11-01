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ВИДЕО ⟩ Пропагандист Соловьев показал по «России 1» шоу Limon LIVE и оскорбил вице-миссис Европа

Limon.ee
Пропагандист Соловьев показал по «России 1» шоу Limon LIVE и оскорбил вице-миссис Европа
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Фото: Pilt videost

В понедельник вечером, 31 октября, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев на канале «Россия 1» показал отрывок эстонского шоу Limon LIVE, сопроводив его хамскими комментариями.

Владимира Соловьева возмутил тот факт, что гостья Limon LIVE, эстонская титулованная красавица Анна Микконен, сделала ДНК-тест, чтобы доказать своему отцу, что у нее нет русской крови. С началом войны в Украине Анна потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России.

Микконен поначалу старалась спасти общение с отцом. Ситуация дошла до абсурда и она сдала тест ДНК на этническую принадлежность. «Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, – объясняет Анна. – Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!»

Именно эти слова эстонской модели и вице-миссис Европа-2022 не на шутку взбесили российского пропагандиста. В своем шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» он показал отрывок из Limon LIVE, сопроводив его язвительными комментариями.

«Девочка моя, у тебя все что есть – это скальпель на морде, который из твоего, наверное, когда-то симпатичного личика вырезал вот эту маску отчаяния», – заявил Соловьев. Обсуждение в унизительной форме модели из Эстонии продолжилось. Гости в студии то и дело начинали хохотать, а Соловьев, в свойственной ему манере, наслаждался своим остроумием.

Самое смешное, что прежде чем жонглировать выдуманными фактами – Анна Микконен никогда не прибегала к услугам пластического хирурга – ведущий даже не удосужился проверить ее имя, назвав ее какой-то грузинской фамилией. Подчеркнув при этом: «Анна Майсурадзе – обычная эстонская фамилия».

Напомним, в минувшую пятницу на развлекательном портале Limon вышел очередной выпуск авторского развлекательного шоу Limon LIVE. Гостьей ведущих Светланы Карабут и Эдгара Гергеля стала модель, бизнес-вумен из Таллинна Анна Микконен.

Анна уже не первый год успешно участвует в конкурсах красоты, летом она вошла в ТОП-50 на конкурсе «Миссис Вселенная» в Южной Корее, а совсем недавно была удостоена титула третьей вице-миссис на конкурсе «Миссис Европа 2022» в Болгарии.

Помимо участия в конкурсах Анна Микконен – руководитель реабилитационного центра для детей с особыми потребностями Lootus Õnnele. Анна помогает не только детям, но и военным беженцам, уже восьмой месяц работая в Социальном департаменте. Вице-миссис Европа воспитывает трех дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.

Выпуск шоу Limon LIVE c Анной Микконен можно увидеть ЗДЕСЬ!

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