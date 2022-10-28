«Имитировал полет» ⟩ Мужчина, запечатленный с ребенком на мосту Лаагна-теэ, встретился с полицией

В четверг вечером, 20 октября, Ольга проезжала по Лаагна-теэ и обратила внимание, что на мосту Саарепийга происходит что-то неладное. «От этой картины меня до сих пор потряхивает, – рассказала очевидица странного зрелища. – Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папашка на Лаагна, на мосту держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс маленького ребенка над канавой. Длилось это считаные секунды, но боюсь представить, какие могли бы быть последствия...»

По описанию Ольги, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон. На мужчине была шапка и темная куртка.

Полиция быстро разыскала главного героя этих видеокадров. Руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель сообщила нашему порталу, что вчера, 27 октября, прославившийся на всю Эстонию отец, его сожительница и их общий ребенок встретились с полицией.

«По словам мужчины, они часто проходят по этому мосту, и поскольку он хотел ребенка развлечь – то поднял его в воздух, имитируя полет, и опустил обратно, – комментирует Тейли Пийскоппель. – Отец также подтвердил, что все это происходило у края моста, но за перила он ребенка не поднимал и не тряс. Также полиция при просмотре видео не установила, что ребенка трясли или его жизнь подвергалась опасности».

Также Тейли Пийскоппель отметила, что у родителей не было раньше каких-либо соприкосновений с полицией.