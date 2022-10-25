СЕРДЦЕЕДКА ИЗ ТАЛЛИННА ⟩ На реалити-шоу «Вилла» уже все расслабились, но тут к ним подселили горячую красотку

21-летняя Маарья Рикканд родом из Таллинна, но говорит, что ее сердцу очень близок городок Тырва. Если бы ей пришлось описывать свое детство одной песней, она говорит, что это была бы песня группы PS Troika «Если б было море пивом». Да-да, эстонской перепевки известной песни группы Дюна.

Белокурая Маарья впервые испытала чувство влюбленности в 14 лет, отношения с парнем продлились полгода. К сожалению, ее первая история любви закончилась печально, когда ее бросили на велодроме в Пирита прямо в международный женский день – 8 марта.

«Да, я женщина, которую бросили в Женский день, причем, почти дважды. Первое, что я сделала – позвонила маме, плакала и кричала в трубку», – признается Маарья.

Когда кто-то говорит Маарье «Я люблю тебя», она чаще всего отвечает: «Ммм, так мило, спасибо!» Маарья до ужаса боится насекомых и птиц, но обожает лето и теплую морскую воду.

Фото: Villa TV

«Я бы, наверное, жила в воде, если бы это было возможно», – говорит новая участница реалити-шоу «Вилла». В ее холодильнике всегда можно найти творожный сыр и Red Bull без сахара.

«Доверяй, но не всем, – девиз Маарьи. – Есть люди, которые хотят использовать ваше доверие, чтобы повысить свою значимость. Так что скорее сочувствую им и удивляюсь, насколько они закомплексованы». Есть вопрос о будущем, на который Маарья очень хотела бы получить ответ: «Смогу ли я в 80 лет сказать, что прожила интересную жизнь?»

21-летняя таллиннка признается, что самым ярким событием в этом году для нее стало участие в шоу «Вилла». На первой встрече с участниками реалити-шоу и ведущими выяснилось, что Маарье больше всего понравился Антонио. Но это не слишком понравилось Диане, партнерше молодого человека.