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ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Совершенно жуткие вещи происходят в таллиннском подвале перед Хэллоуином: что за шабаш?

Эдгар Гергель Светлана Карабут Константин Седнев
Совершенно жуткие вещи происходят в таллиннском подвале перед Хэллоуином: что за шабаш?
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Где взять лучшие костюмы на Хэллоуин, да так, чтобы от испуга ахнули все вокруг? Этим вопросом за несколько дней до самого жуткого дня в году задаются родители школьников и детсадовцев, ведь взрослым велено подготовить своих отпрысков к 31 октября. Во многих дошкольных заведениях и школах празднование Хэллоуина состоится раньше – 28 октября. Куда бежать за костюмами и гримом, чтобы не отдать ползарплаты?

Многие по привычке думают, что тот самый легендарный карнавальный магазин Karneval – столица Хэллоуина в Эстонии – всё еще находится на Пярнуском шоссе в Таллинне, но правда такова, что несколько лет назад весь бизнес перешел в руки хрупкой и жизнерадостной бизнесвумен Светланы Мейер, которая уже много лет занимается воздушными шариками, делает из них композиции разного уровня сложности, и она решила объединить два бизнеса в один, и перевезти их в свой новый магазин Peopallid.ee в Таллинне по адресу: улица Рави, 2.

Именно там уже несколько лет в подвальном помещении, которое сейчас трудно не заметить, поскольку уже с улицы вас встречает атрибутика Хэллоуина, трудится и творит Светлана. Ее глаза горят, сколько бы лет ни прошло, каждый рабочий день для нее и команды работников – не только настоящий праздник, но и вызов.

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В последние годы Хэллоуин требует от сотрудников магазина всё больше энергии и по-настоящему творческого подхода, поскольку уже за несколько недель до праздника здесь образуются очереди желающих купить костюм, пугающую атрибутику праздника или принадлежности для страшного грима. Неожиданно звонящий телефон со страшным голосом в трубке, маска из фильма ужасов «Крик», костюмы монахов, красная жидкость, напоминающая кровь – всё это и многое другое в конце октября пользуется большим спросом, потому что грандиозное празднование Хэллоуина в Эстонии в последние несколько лет вошло в моду.

Супермаркеты, рестораны, кафе активно готовятся к празднику, заранее украшая свои витрины, прилавки и заведения праздничной атрибутикой. Но, как известно, Хэллоуин – это не только тыквы. И всё об этом страшном дне знает Светлана Мейер, с кем мы в преддверии праздника сделали интервью и поговорили о ее бизнесе. Смотрите видео или читайте расшифровку интервью ниже!

Видео строго рекомендуется к просмотру!

Текстовая расшифровка видео:

«Вся страна активно готовится к Хэллоуину, и мы отправляемся в карнавальный магазин, чтобы найти себе подходящий образ»... 

– Насколько много посетителей в последние годы? Увеличивается ли спрос на атрибутику для Хэллоуина?

– Да, увеличивается, особенно в последние три года. Это праздник с каждым годом становится всё популярнее и популярнее, очень много людей к нами приходят одеваться, наряжаться. 

– В какое время наиболее подходящий момент, чтобы прийти в магазин и выбрать для себя что-то?

– Люди начинают ходить с середины сентября, но большой поток людей – это где-то последняя неделя октября перед 31-м числом... Начиналось это очень много лет назад просто с воздушных шариков, но где-то года четыре назад мы решили пополнить свой ассортимент карнавальными товарами, костюмами и аксессуарами.

– Какие самые популярные костюмы в этом году на Хэллоуин? И какова их стоимость? 

– В этом году самые популярные костюмы – Круэлла, священники и заключенные. А стоимость приблизительно от 30 евро до 70. 

– Кто чаще всего посещает ваш магазин перед Хэллоуином? 

– Начиная от 20 лет. К нам приходят и молодые, и в возрасте. Тоже празднуют Хэллоуин. 

– Какая традиция празднования Хэллоуина у вас? 

– Мы украшаем квартиру, переодеваемся, собираемся с друзьями и выходим пугать всех в город. 

Смотрите галерею и видео! А вы уже готовы к Хэллоуину?

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