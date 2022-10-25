ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Совершенно жуткие вещи происходят в таллиннском подвале перед Хэллоуином: что за шабаш?

Многие по привычке думают, что тот самый легендарный карнавальный магазин Karneval – столица Хэллоуина в Эстонии – всё еще находится на Пярнуском шоссе в Таллинне, но правда такова, что несколько лет назад весь бизнес перешел в руки хрупкой и жизнерадостной бизнесвумен Светланы Мейер, которая уже много лет занимается воздушными шариками, делает из них композиции разного уровня сложности, и она решила объединить два бизнеса в один, и перевезти их в свой новый магазин Peopallid.ee в Таллинне по адресу: улица Рави, 2.

Именно там уже несколько лет в подвальном помещении, которое сейчас трудно не заметить, поскольку уже с улицы вас встречает атрибутика Хэллоуина, трудится и творит Светлана. Ее глаза горят, сколько бы лет ни прошло, каждый рабочий день для нее и команды работников – не только настоящий праздник, но и вызов.