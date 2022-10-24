ФОТО И ВИДЕО ⟩ До Хэллоуина еще неделя, а по Таллинну уже бродит всякая нечисть

Подтверждаем, что это безумно интересно – хоть на пару часов отключиться от тревожных будней, перевоплотившись в сказочный персонаж, вызывать фурор своим появлением на улицах и приковывать взгляды окружающих. После непродолжительной прогулки по городу мы с оператором получили массу комплиментов. Люди улыбались, снимали Фею тьмы для своих социальных сетей, опускали стекла в машинах, чтобы высказать свое восхищение. Конечно, самую бурную реакцию демонстрировали иностранные туристы: местные, увы, не столь эмоциональны.

В создании хэллоуинских образов визажист Анна Изотова использует не только профессиональную косметику, но и подручные материалы. К сожалению, в Эстонии не всегда можно купить что-то подходящее, а заказывать на зарубежные сайтах – долго, вот и приходится включать воображение.

«Накладные плечи, например, делаю из пластиковых бутылок. Из них делается каркас, а дальше они оклеиваются элементами дизайна», – рассказывает визажист.

Короны для своих «принцесс тьмы» Анна тоже мастерит сама. В ход идут блестки, камушки, стразы, перья, декоративные застежки – все, что только можно найти в наших магазинах.

А теперь ловите лайфхак от визажиста Анна Изотовой: черный лайнер всегда можно заменить черными тенями: тогда ошибки в макияже легче исправить. Также можно смело использовать обычную черную тушь для ресниц – окунайте в пузырек ватную палочку или кисточку и начинайте ею рисовать!

К слову, бутафорскую кровь всегда можно купить в карнавальном магазине. Выглядит она натуралистично, бывает различной густоты, а для удобства ее лучше перелить в бутылочку с пульверизатором.

Визажист призывает не бояться экспериментировать. И даже если в повседневной жизни вы очень солидный человек, занимающий руководящую должность, позвольте себе оторваться на полную катушку хоть один раз в год! А Хэллоуин для этого – подходящий повод.

«Не бойтесь! У нас многие стесняются выйти в таком образе, который будет выделяться. Внимания окружающих не стоит бояться, от него стоит получять адреналин и удовольствие – говорит Анна. – Один вечер в году можно себе позволить сиять!»

Фото: Anna Izotova

Мы предлагаем вдохновиться образами визажиста Анны Изотовой, чтобы придумать свой, неповторимый, на вечеринку в честь Хэллоуина.