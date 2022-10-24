Визажист Анна Изотова не первый год делает страшно красивые образы для хэллоуинских вечеринок. Наш корреспондент побывала в руках мастера, а сразу из салона отправилась бродить по улицам столицы – бледная, с рогами и зашитым ртом.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ До Хэллоуина еще неделя, а по Таллинну уже бродит всякая нечисть
Осталась всего неделя до самого мистического праздника в году – Хэллоуина. Нет надобности рассказывать, что главным атрибутом этого дня кошмаров стала разнообразная нечисть, в которую с радостью перевоплощаются парни и девушки. Мы решили вдохновить своих читателей и показать, как создать праздничный и немного жуткий грим.
В кресле школы-студии макияжа GlamEst, где творит красоту Анна Изотова, побывала Светлана Карабут. Визажист придумала журналисту эффектный образ, которому дала название «Фея тьмы».
Яркие образы, которые делает Анна Изотова, производят впечатление даже на тех, кому не нравится традиция отмечать этот темный праздник. Ведь это не просто баловство, а настоящее искусство макияжа. Мастер отмечает, что ей очень нравится придумывать страшные образы, это дарит ей полет фантазии, а клиенту – возможность на какое-то время отключиться от будничных забот, перевоплотившись в сказочного персонажа.
Сияющие образы мрачных красоток Анна Изотова придумывает сама. Вдохновляют визажиста работы известных иностранных блогеров, именитых визажистов. Анна Изотова сама выступает моделью для своих страшно красивых макияжей, а видеоролики перевоплощений опубликовывает на личной страничке в Инстаграм.
«Я смотрю, вдохновляюсь, и в тот момент, когда у меня есть желание и время, сажусь – и творчество начинается», – говорит Анна.
Несколько раз таллиннский визажист в образе адской красотки и сама выходила в люди, стоит ли говорить, что публика от ее появления приходила в восторг. «Это были вечеринки, тоже на Хэллоуин. Было здорово, потому что всегда интересно увидеть кого-то из своих друзей в каком-то ярком образе», – рассказывает визажист.
Подтверждаем, что это безумно интересно – хоть на пару часов отключиться от тревожных будней, перевоплотившись в сказочный персонаж, вызывать фурор своим появлением на улицах и приковывать взгляды окружающих. После непродолжительной прогулки по городу мы с оператором получили массу комплиментов. Люди улыбались, снимали Фею тьмы для своих социальных сетей, опускали стекла в машинах, чтобы высказать свое восхищение. Конечно, самую бурную реакцию демонстрировали иностранные туристы: местные, увы, не столь эмоциональны.
В создании хэллоуинских образов визажист Анна Изотова использует не только профессиональную косметику, но и подручные материалы. К сожалению, в Эстонии не всегда можно купить что-то подходящее, а заказывать на зарубежные сайтах – долго, вот и приходится включать воображение.
«Накладные плечи, например, делаю из пластиковых бутылок. Из них делается каркас, а дальше они оклеиваются элементами дизайна», – рассказывает визажист.
Короны для своих «принцесс тьмы» Анна тоже мастерит сама. В ход идут блестки, камушки, стразы, перья, декоративные застежки – все, что только можно найти в наших магазинах.
А теперь ловите лайфхак от визажиста Анна Изотовой: черный лайнер всегда можно заменить черными тенями: тогда ошибки в макияже легче исправить. Также можно смело использовать обычную черную тушь для ресниц – окунайте в пузырек ватную палочку или кисточку и начинайте ею рисовать!
К слову, бутафорскую кровь всегда можно купить в карнавальном магазине. Выглядит она натуралистично, бывает различной густоты, а для удобства ее лучше перелить в бутылочку с пульверизатором.
Визажист призывает не бояться экспериментировать. И даже если в повседневной жизни вы очень солидный человек, занимающий руководящую должность, позвольте себе оторваться на полную катушку хоть один раз в год! А Хэллоуин для этого – подходящий повод.
«Не бойтесь! У нас многие стесняются выйти в таком образе, который будет выделяться. Внимания окружающих не стоит бояться, от него стоит получять адреналин и удовольствие – говорит Анна. – Один вечер в году можно себе позволить сиять!»
Мы предлагаем вдохновиться образами визажиста Анны Изотовой, чтобы придумать свой, неповторимый, на вечеринку в честь Хэллоуина.