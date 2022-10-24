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ФОТО И ВИДЕО ⟩ До Хэллоуина еще неделя, а по Таллинну уже бродит всякая нечисть

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
До Хэллоуина еще неделя, а по Таллинну уже бродит всякая нечисть
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Визажист Анна Изотова не первый год делает страшно красивые образы для хэллоуинских вечеринок. Наш корреспондент побывала в руках мастера, а сразу из салона отправилась бродить по улицам столицы – бледная, с рогами и зашитым ртом.

Осталась всего неделя  до самого мистического праздника в году – Хэллоуина. Нет надобности рассказывать, что главным атрибутом этого дня кошмаров стала разнообразная нечисть, в которую с радостью перевоплощаются парни и девушки. Мы решили вдохновить своих читателей и показать, как создать праздничный и немного жуткий грим.

В кресле школы-студии макияжа GlamEst, где творит красоту Анна Изотова, побывала Светлана Карабут. Визажист придумала журналисту эффектный образ, которому дала название «Фея тьмы».

«Фея тьмы» ждет зеленый свет на пешеходном переходе в центре Таллинна.
«Фея тьмы» ждет зеленый свет на пешеходном переходе в центре Таллинна. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Яркие образы, которые делает Анна Изотова, производят впечатление даже на тех, кому не нравится традиция отмечать этот темный праздник. Ведь это не просто баловство, а настоящее искусство макияжа. Мастер отмечает, что ей очень нравится придумывать страшные образы, это дарит ей полет фантазии, а клиенту – возможность на какое-то время отключиться от будничных забот, перевоплотившись в сказочного персонажа.

Сияющие образы мрачных красоток Анна Изотова придумывает сама. Вдохновляют визажиста работы известных иностранных блогеров, именитых визажистов. Анна Изотова сама выступает моделью для своих страшно красивых макияжей, а видеоролики перевоплощений опубликовывает на личной страничке в Инстаграм.

«Я смотрю, вдохновляюсь, и в тот момент, когда у меня есть желание и время, сажусь –  и творчество начинается», – говорит Анна.

Визажист Анна Изотова и ее модель Светлана Карабут.
Визажист Анна Изотова и ее модель Светлана Карабут. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Несколько раз таллиннский визажист в образе адской красотки и сама выходила в люди, стоит ли говорить, что публика от ее появления приходила в восторг. «Это были вечеринки, тоже на Хэллоуин. Было здорово, потому что всегда интересно увидеть кого-то из своих друзей в каком-то ярком образе», – рассказывает визажист.

Подтверждаем, что это безумно интересно – хоть на пару часов отключиться от тревожных будней, перевоплотившись в сказочный персонаж, вызывать фурор своим появлением на улицах и приковывать взгляды окружающих. После непродолжительной прогулки по городу мы с оператором получили массу комплиментов. Люди улыбались, снимали Фею тьмы для своих социальных сетей, опускали стекла в машинах, чтобы высказать свое восхищение. Конечно, самую бурную реакцию демонстрировали иностранные туристы: местные, увы, не столь эмоциональны.

В создании хэллоуинских образов визажист Анна Изотова использует не только профессиональную косметику, но и подручные материалы. К сожалению, в Эстонии не всегда можно купить что-то подходящее, а заказывать на зарубежные сайтах – долго, вот и приходится включать воображение.

«Накладные плечи, например, делаю из пластиковых бутылок. Из них делается каркас, а дальше они оклеиваются элементами дизайна», – рассказывает визажист.

Короны для своих «принцесс тьмы» Анна тоже мастерит сама. В ход идут блестки, камушки, стразы, перья, декоративные застежки – все, что только можно найти в наших магазинах.

А теперь ловите лайфхак от визажиста Анна Изотовой: черный лайнер всегда можно заменить черными тенями: тогда ошибки в макияже легче исправить. Также можно смело использовать обычную черную тушь для ресниц – окунайте в пузырек ватную палочку или кисточку и начинайте ею рисовать!

К слову, бутафорскую кровь всегда можно купить в карнавальном магазине. Выглядит она натуралистично, бывает различной густоты, а для удобства ее лучше перелить в бутылочку с пульверизатором.

Визажист призывает не бояться экспериментировать. И даже если в повседневной жизни вы очень солидный человек, занимающий руководящую должность, позвольте себе оторваться на полную катушку хоть один раз в год! А Хэллоуин для этого – подходящий повод.

«Не бойтесь! У нас многие стесняются выйти в таком образе, который будет выделяться. Внимания окружающих не стоит бояться, от него стоит получять адреналин и удовольствие – говорит Анна. – Один вечер в году можно себе позволить сиять!»

Фото: Anna Izotova

Мы предлагаем вдохновиться образами визажиста Анны Изотовой, чтобы придумать свой, неповторимый, на вечеринку в честь Хэллоуина. 

Фото: Anna Izotova
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