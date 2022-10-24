Стало известно, что педофила Артура Айбетова взяли под стражу на срок до двух месяцев до рассмотрения материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора.
Прокуратура предъявила Артуру Айбетову подозрение в сексуальном совращении малолетнего
В пятницу Артур Айбетов был задержан и ему предъявлено подозрение в сексуальном совращении малолетнего. С разрешения Харьюского уездного суда мужчина взят под стражу.
В конце этого лета в полицию поступили намеки на то, что мужчина, ранее отбывавший наказание за изготовление детской порнографии и обеспечение доступности порнографического произведения, вновь общается с малолетними на сексуальные темы. Полиция начала проверять эти намеки, и к настоящему времени было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать мужчину и взять под стражу, чтобы предотвратить возможное совершение новых преступлений.
О ХОДЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙ ЗДЕСЬ: РАССЛЕДОВАНИЕ> Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми
По подозрению, А. Айбетов сексуально совращал малолетних. Собранные доказательства указывают, что общение происходило виртуально, и на данный момент нет оснований полагать, что мужчина нанес детям физический вред.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Марики Рейнтоп, каждый намек был внимательно проверен. «Мы работаем во имя того, чтобы сократить количество виновных деяний против несовершеннолетних и семьи в целом, а также сделать жизнь людей в нашем обществе безопасной. Особо осуждаем преступления в отношении детей, так как они самые уязвимые», – сказала прокурор Рейнтоп.
По словам руководителя группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, на данный момент полиция установила личности двоих детей, с которыми, по предварительным данным, А. Айбетов общался с целью сексуального совращения. «Если у кого-то есть информация о подобных случаях или новых возможных жертвах, просьба сообщить следователю по телефону 612 5913», – призывает Райвет.
«Оставаясь на свободе, А. Айбетов может продолжать свою деятельность, поэтому мы ходатайствовали о его взятии под стражу. Прокуратура рада, что суд согласился с представленными доводами, и, также по мнению суда, взятие мужчины под стражу оправдано», – добавил прокурор.
Реймо Райвет добавляет, что доверительные отношения с родителем помогают уберечь детей от возможных опасностей в Интернете. «Важно, чтобы ребенок, оказавшись в такой ситуации, сознавал опасность и без стыда говорил об этом родителю. Ребенку необходимо сказать, что ему нельзя общаться с незнакомыми людьми в Интернете и объяснить возможные опасности. Также важно научить детей, что нельзя делиться с людьми интимными фотографиями, даже если об этом просит знакомый человек», — добавил Райвет.
ВТОРУЮ ЧАСТЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ СМОТРИ ЗДЕСЬ: ВИДЕО〉 Педофил Айбетов продолжает развращать детей в соцсетях: полиция ищет на него управу
Если вы заметили, что Ваш ребенок ведет себя не так, как обычно, и у вас есть основания подозревать сексуальное насилие, обязательно обратитесь в Дом детей (Lastemaja).