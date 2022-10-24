Прокуратура предъявила Артуру Айбетову подозрение в сексуальном совращении малолетнего

В пятницу Артур Айбетов был задержан и ему предъявлено подозрение в сексуальном совращении малолетнего. С разрешения Харьюского уездного суда мужчина взят под стражу.

В конце этого лета в полицию поступили намеки на то, что мужчина, ранее отбывавший наказание за изготовление детской порнографии и обеспечение доступности порнографического произведения, вновь общается с малолетними на сексуальные темы. Полиция начала проверять эти намеки, и к настоящему времени было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать мужчину и взять под стражу, чтобы предотвратить возможное совершение новых преступлений.

О ХОДЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙ ЗДЕСЬ: РАССЛЕДОВАНИЕ> Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми

По подозрению, А. Айбетов сексуально совращал малолетних. Собранные доказательства указывают, что общение происходило виртуально, и на данный момент нет оснований полагать, что мужчина нанес детям физический вред.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Марики Рейнтоп, каждый намек был внимательно проверен. «Мы работаем во имя того, чтобы сократить количество виновных деяний против несовершеннолетних и семьи в целом, а также сделать жизнь людей в нашем обществе безопасной. Особо осуждаем преступления в отношении детей, так как они самые уязвимые», – сказала прокурор Рейнтоп.