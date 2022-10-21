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ВИДЕО ⟩ Курьез на Таллиннской неделе моды: модель должна была отстегнуть рукава, но что-то пошло не так

Limon.ee
Курьез на Таллиннской неделе моды: модель должна была отстегнуть рукава, но что-то пошло не так
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Таллиннская модель не смогла выполнить задание дизайнера, но все равно выглядела на подиуме очень мило.

Помните забавный эпизод из «Бриллиантовой руки», когда герой Андрея Миронова дефилирует на подиуме и не может легким движением руки превратить брюки в элегантные шорты? Так вот, на Таллиннской неделе моды произошел практически такой же эпизод, но только с накладными рукавами.

Модель, демонстрирующая яркую коллекцию Елены Хейнсаар Vibes of Dubai, должна была продемонстрировать, как легко трансформируются вещи из коллекции. Увы, сорвать рукава блузы легким движением не получилось. Но модель не растерялась и все равно была очень мила. Смотрите видео!

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