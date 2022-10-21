ВИДЕО ⟩ Курьез на Таллиннской неделе моды: модель должна была отстегнуть рукава, но что-то пошло не так

Помните забавный эпизод из «Бриллиантовой руки», когда герой Андрея Миронова дефилирует на подиуме и не может легким движением руки превратить брюки в элегантные шорты? Так вот, на Таллиннской неделе моды произошел практически такой же эпизод, но только с накладными рукавами.