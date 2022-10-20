Дизайнер Елена Хейнсаар в финале своего модного показа на Таллиннской неделе моды вышла на подиум в банном халате. «Я просто очень устала, пора отдохнуть», – кокетливо объяснила она свой эпатажный выход.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дизайнер Елена Хейнсаар вышла на подиум в домашнем халате: на себя времени не хватило!
Зал рукоплескал. Коллекция Елены Хейнсаар Vibes of Dubai (Атмосфера Дубая) действительно получилась необычной, сочной и красочной. По задумке дизайнера, в ней слились воедино жаркое южное солнце и наша прохладная осень, деловые силуэты и эротические нотки. В финале своей коллекции сама Хейнсаар появилась на подиуме в белом махровом халате.
«Просто на себя времени не хватило, – разводит руками дизайнер. – Поэтому я решила выйти креативно, просто взять домашний халат. Я как дизайнер, которая очень устала от изготовления коллекции и испытала много стресса и недосыпов, понимаю, что мне просто нужен отдых. Своим внешним видом я хочу показать, что дизайнер тоже хочет отдыхать».
Интервью с Еленой Хейнсаар мы записали за пару часов до ее показа на Таллиннской неделе моды.
Дизайнер волновалась и давала последние напутствия своим моделям. Моделей для своего показа Елена выбирала по принципу – шьем для всех. А не только для девушек стандартной модельной внешности, высоких и стройных. Так на сцену вышли и модели маленького роста, и плюс-сайз.
«Подготовка выпала на то время, когда я осталась одна-одинешенька, без помощниц, и пришлось всю коллекцию делать самостоятельно. Заняло у меня это практически три месяца», – говорит Елена и признается, что подготовка к Таллиннской неделе моды далась очень сложно, тем более, ее она совмещала с клиентскими заказами. Рабочие дни были по 12-13 часов. Несколько последних ночей перед показом пришлось провести практически без сна.
Коллекцию Vibes of Dubai, которую зрители увидели в среду вечером, 19 октября, на Неделе моды, Хейнсаар описывает просто: классика, но с более яркими пост-летними цветами и долей секса. Последнее олицетворяют игривые прозрачные вставки в, казалось бы, серьезных костюмах.
Сама Елена выделяет в своей коллекции широкие брюки от бедра. «Я когда их изготавливала, поняла, что несмотря на свой небольшой рост, хочу себе такие же. Я прямо загорелась, и чуть попозже обязательно сошью себе такие же», – говорит дизайнер.
Предложение принять участие в Таллиннской неделе моды Елена Хейнсаар получила год назад и без раздумий согласилась.
«Это очередная ступенька в моей деятельности, очень значимая ступенька», – объясняет Елена.
Для дизайнера участие в таком мероприятии – это возможность показать себя широкой публике, в том числе и за пределами Эстонии. Хейнсаар признается, что ее очень впечатлила коллекция Дианы Арно, которая получила в этом году в рамках Таллиннской недели моды престижную премию «Золотая игла».
«В ближайшую пятилетку тоже попробую в этом конкурсе свои силы», – обещает Хейнсаар. А пока нужно перевести дух и отдохнуть. Набираться сил и отсыпаться дизайнер отправилась прямо с подиума, в домашнем халате.