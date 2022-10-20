ФОТО И ВИДЕО ⟩ Дизайнер Елена Хейнсаар вышла на подиум в домашнем халате: на себя времени не хватило!

Зал рукоплескал. Коллекция Елены Хейнсаар Vibes of Dubai (Атмосфера Дубая) действительно получилась необычной, сочной и красочной. По задумке дизайнера, в ней слились воедино жаркое южное солнце и наша прохладная осень, деловые силуэты и эротические нотки. В финале своей коллекции сама Хейнсаар появилась на подиуме в белом махровом халате.

«Просто на себя времени не хватило, – разводит руками дизайнер. – Поэтому я решила выйти креативно, просто взять домашний халат. Я как дизайнер, которая очень устала от изготовления коллекции и испытала много стресса и недосыпов, понимаю, что мне просто нужен отдых. Своим внешним видом я хочу показать, что дизайнер тоже хочет отдыхать».

Интервью с Еленой Хейнсаар мы записали за пару часов до ее показа на Таллиннской неделе моды.

Дизайнер волновалась и давала последние напутствия своим моделям. Моделей для своего показа Елена выбирала по принципу – шьем для всех. А не только для девушек стандартной модельной внешности, высоких и стройных. Так на сцену вышли и модели маленького роста, и плюс-сайз.

Елена Хейнсаар решила пошалить и вышла на подиум в халате. Фото: Кадр из видео