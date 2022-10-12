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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ? ⟩ По мнению телезрителя, несправедливо, что судья «Танцев со звездами» ставит высокие баллы своей подруге

Мерилин Няреп
По мнению телезрителя, несправедливо, что судья «Танцев со звездами» ставит высокие баллы своей подруге
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Фото: Taavi Sepp

«Я так горжусь, у меня вспотели ладони, болею за нее», – сказала Таня Михайлова-Саар, судья шоу «Танцы со звездами», о выступлении своей давней подруги Биргит Саррап. Однако, по мнению телезрителя, несправедливо, что судья поставила подруге больше всего баллов, пишет Elu24.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась в прошлое воскресенье. Самым большим сюрпризом стал спикер Рийгикогу Юри Ратас, который был фаворитом судей в первом выпуске. Однако после первого эпизода шоу также подверглось некоторой критике. Если вчера мы писали о технических неполадках, то сегодня получили взволнованное письмо об участнике и судье.

Судья танцевального шоу Таня Михайлова-Саар и участница Биргит Саррап много лет дружат и много раз выступали на одной сцене. "Биргит танцевала так хорошо, и судьи действительно это видели, но Таня дала чрезмерно положительные комментарии и наибольшее количество баллов. Разве это не несправедливо по отношению к другим участникам?» – пишет взволнованный телезритель в редакцию Elu24.

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