«Я так горжусь, у меня вспотели ладони, болею за нее», – сказала Таня Михайлова-Саар, судья шоу «Танцы со звездами», о выступлении своей давней подруги Биргит Саррап. Однако, по мнению телезрителя, несправедливо, что судья поставила подруге больше всего баллов, пишет Elu24.
Для подписчиков
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ? ⟩ По мнению телезрителя, несправедливо, что судья «Танцев со звездами» ставит высокие баллы своей подруге
По мнению телезрителя, несправедливо, что судья «Танцев со звездами» ставит высокие баллы своей подруге
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась в прошлое воскресенье. Самым большим сюрпризом стал спикер Рийгикогу Юри Ратас, который был фаворитом судей в первом выпуске. Однако после первого эпизода шоу также подверглось некоторой критике. Если вчера мы писали о технических неполадках, то сегодня получили взволнованное письмо об участнике и судье.