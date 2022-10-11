«Этот момент действительно меня запутал...»: внимательный телезритель пожаловался на технические сбои во время прямого эфира

Внимательный телезритель заметил, что в воскресном прямом эфире шоу «Танцы со звездами» было несколько технических сбоев. А именно, в редакцию Elu24 обратились с вопросом о том, что случилось с баллами, выставленными судьями в шоу.

«От такого шоу ожидаешь немного большего профессионализма. Я ждал этого шоу в течение нескольких недель, я большой поклонник. Но этот момент действительно меня запутал... Я больше ничего не мог понять», – говорит растерянный телезритель.

Актёры Юссь Хаасма и Керстин Круузе, только что исполнившие свой номер, слушали комментарии судей, а затем направились за кулисы, чтобы узнать, какие баллы им поставят.

Записанный голос сначала попросил Мартина Пармаса раскрыть свои баллы. «Три балла!» – объявил он. Затем настала очередь Тани Михайловой-Саар: «Четыре очка!». Затем Хелен Кландорф-Садам огласила свою оценку, дав Юссю и Керстин пять очков. Настала очередь Юри Наэла ставить оценку, но записанный голос снова попросил огласить баллы Таню. «Еще четыре», – шутливо ответила она.

Видимо, кто-то за кадром нажал не ту кнопку, поэтому вместо пяти баллов Тани на экране отобразился ноль. Тогда пришлось все вернуть немного назад и снова выставить оценку Тани на экране. Даже тогда потребовалось некоторое время, чтобы, наконец, получить правильный счет на экране. Подобное происходило еще несколько раз.

Так что же случилось?