«От такого шоу ожидаешь немного большего профессионализма», – пишет телезритель, который обратил внимание на небольшие технические неполадки шоу «Танцы со звездами».
«Этот момент действительно меня запутал...»: внимательный телезритель пожаловался на технические сбои во время прямого эфира
Внимательный телезритель заметил, что в воскресном прямом эфире шоу «Танцы со звездами» было несколько технических сбоев. А именно, в редакцию Elu24 обратились с вопросом о том, что случилось с баллами, выставленными судьями в шоу.
«От такого шоу ожидаешь немного большего профессионализма. Я ждал этого шоу в течение нескольких недель, я большой поклонник. Но этот момент действительно меня запутал... Я больше ничего не мог понять», – говорит растерянный телезритель.
Актёры Юссь Хаасма и Керстин Круузе, только что исполнившие свой номер, слушали комментарии судей, а затем направились за кулисы, чтобы узнать, какие баллы им поставят.
Записанный голос сначала попросил Мартина Пармаса раскрыть свои баллы. «Три балла!» – объявил он. Затем настала очередь Тани Михайловой-Саар: «Четыре очка!». Затем Хелен Кландорф-Садам огласила свою оценку, дав Юссю и Керстин пять очков. Настала очередь Юри Наэла ставить оценку, но записанный голос снова попросил огласить баллы Таню. «Еще четыре», – шутливо ответила она.
Видимо, кто-то за кадром нажал не ту кнопку, поэтому вместо пяти баллов Тани на экране отобразился ноль. Тогда пришлось все вернуть немного назад и снова выставить оценку Тани на экране. Даже тогда потребовалось некоторое время, чтобы, наконец, получить правильный счет на экране. Подобное происходило еще несколько раз.
Так что же случилось?
«Шоу «Танцы со звездами» идет в прямом эфире, где все всегда происходит вживую – можно даже сказать, что небольшие инциденты – часть очарования прямого эфира. Самое главное, что технические сбои, которые возникали во время шоу, были устранены, а конечный результат был полностью правильным», – объяснила менеджер по маркетингу и коммуникациям TV3 Аннели Адерманн.