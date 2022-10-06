ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн уходит в загул: в столице начинается легендарный немецкий пивной фестиваль Октоберфест

6 октября. Площадка Saku Suurhall. Десятки людей готовят помещение к предстоящему фестивалю. Здесь у каждого свое занятие. Кто-то расставляет столы и скамейки, кто-то распаковывает литровые стаканы, прибывшие в Эстонию по спецзаказу (10 поддонов), так как в Таллинне не было такого количества пивной посуды. На сцене и рядом с ней тоже кипит работа. Всё должно быть готово вовремя, потому что уже в пятницу вечером сотни гостей придут сюда в ожидании ярких фестивальных эмоций.

Как это будет?

«Это будет первый Октоберфест такого масштаба в Эстонии. Приглашаем тех, кто никогда не был на подобном фестивале в Германии, а также тех, кто был и кому очень понравилось. Он проходит у нас в шестой раз, но раньше мы делали его только для работников определенных фирм. Уже продано 1500 билетов. Приглашена группа из Германии, которая традиционно поет на Октоберфесте, но также будут артисты из Эстонии, чтобы публика могла спеть песни на эстонском», – говорит директор эстонского бюро Немецко-балтийской палаты AHK Тармо Мутсо.