После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в Германии в субботу, 17 сентября, торжественным шествием открылся любимый миллионами людей пивной фестиваль Oktoberfest с богатой историей. В 2019 году его поситили около 6 миллионов человек, что значительно превышает число жителей Мюнхена, где он проводится с 1810 года.
LIMON В МЮНХЕНЕ ⟩ Без масок, но с пивом за 13 евро и танцами на столах: в Германии проходит Oktoberfest
Богачи едут по городу на цветных повозках
В день открытия около 10:45 часов утра началось праздничное шествие участников фестиваля. Разодетые в традиционные баварские наряды владельцы шатров (здесь их называют местными богачами) на красочных повозках, некоторые из них груженные бочками с пивом, следуют по улицам Мюнхена в сторону Theresienwiese. Звучит фольклорная музыка, песни и приветственные крики гостей. В кафе и барах идет прямая трансляция шествия, а на экране ведется обратный отсчет до торжественной речи мэра города и официального открытия фестиваля.
Гостей ресторанов и кафе кормят не совсем классическим баварским завтраком с яблочным пирогом на десерт. Выбор весьма богатый: омлет, вареные яйца, макароны с сыром, баварские колбаски, сырный соус, несколько видов рыбы, и, конечно же, овощи с сыром и ветчиной.
Ровно в полдень первого дня, 17 сентября, когда сотни немцев и гостей города уже плотно позавтракали, мэр Мюнхена выбивает из первой бочки пробку и восклицает: O’Zapft is!, что воспринимается как «Наливай!». С этого момента фестиваль считается открытым, а пиво начинают разливать во всех шатрах и на открытых площадках.
Как одеваться и где покупать наряд?
Большинство людей на фестивале одеты в национальные костюмы, но прийти сюда в повседневной одежде тоже можно. В спортивном костюме вы будете выглядеть, мягко говоря, странно. Мужчине сложнее всего подобрать традиционные кожаные шорты, которые называются ледерхозен, но продаются они абсолютно в каждом магазине мужской одежды. В наличии несколько цветов – классический черный, темно-коричневый, светло-коричневый и серый. К ним также важно подобрать темную обувь, длинные шерстяные носки, жилетку и клетчатую рубашку, как правило, синего, красного или даже зеленого цвета. Многие дополняют свой образ шляпой.
17 сентября после обеда торговля нарядами для фестиваля в центре Мюнхена шла бойко. Для тех, чьи шорты прошлых лет износились или кто просто впервые идет на фестиваль, еще есть возможность полностью подобрать наряд. Благодаря скидкам жилетку и шорты можно купить в комплекте за 100 евро, но есть и более дорогие магазины, где только за шорты придется выложить почти 200 евро. Если очень постараться, то весь образ вам обойдется где-то в 200 евро, это при том что у вас нет ничего, ни рубашки, ни черных ботинок на высокой платформе.
Фестивальное безумие
Мой фестивальный день был 18 сентября, как правило, все приходят уже к 10 утра, чтобы занять лучший столик, но ни один мировой праздник не заставит меня проснуться в выходной в 8 утра. Поэтому мы пришли уже после полудня, мне обещали, что к этому моменту все вокруг уже будут хмельными и веселыми. В 12 часов и 30 минут дня все еще были очень не такими пьяными, но громкими и веселыми. Наш шатер назывался Bräurosl, в первые часы лил дождь, поэтому их мы провели внутри на скамейках за столом на балконе, нас было четыре человека.
За вход на фестиваль платить не надо, нужно лишь пройти контроль безопасности на входе. Для того, чтобы пройти в какой-то шатер, нужно заранее купить билеты, это, как правило, стол до 10 человек за 350 евро (если идете вдесятером, то каждый платит 35 евро, но на эти деньги вы получите пиво или курицу-гриль, или и то, и другое, в зависимости от цен). Средняя цена за литр пива крепостью 6% здесь около 13 евро. Но немцы тоже умеют хитрить. Многим на работе выдают ваучеры на фестивальное пиво и курицу-гриль, и если кто-то из коллег не идет, то он отдает их другим работникам. Поэтому все приходят на фестиваль уже подготовленными и с ваучерами. Больше трех литров пива на человека не рекомендую. Не забывайте также пить воду в промежутках и обязательно закусывать, тем более что курица здесь такая же, как из тех самых киосках в детстве. Если у тебя ваучеры, то ты платишь еще 1 евро и 20 центов официанту за сервис за каждое пиво. Если вы покупаете пиво за наличные, то отдельно официантам платить не нужно.
Если вы потеряете кого-то из друзей на таком огромном празднике, то вам проще найти новых. Смотрите видео с фестиваля!
Как развлекают гостей фестиваля?
В нашей палатке гостей развлекали исполнением каверов известных песен, а также музыкальными нарезками по 30 секунд различных мировых хитов, от песен Фреди Меркюри до «Белла чао!». На первом этаже было веселее, чем на балконе. Там люди танцевали на столах и скамейках, подпевали и, конечно же, пили пиво и закусывали курицей. В какой-то момент мы решили прогуляться по территории фестиваля и прокатиться на каруселях. Парк развлечений был открыт, как и сам фестиваль, до 22:00. Цены на экстремальные карусели от 6 до 8 евро за человека. В этом смысле ничего запредельного для эстонского кошелька нет.
Как не упасть в грязь лицом на фестивале?
Когда вы находитесь в шатре, примерно каждые 15 минут играет традционная песня Ein Prosit, в этот момент ни в коем случае нельзя пить пиво, нужно сначала дождаться окончания мелодии, чокнуться пивными стаканами со всеми сидящими за столом (да, даже если вы их видите в первый и в последний раз).
Запаситесь чаевыми для официантов, если вы приходите с ваучерами. За каждый принесенный стакан пива нужно будет заплатить деньги, это 1 евро и 20 центов. Здесь все, как правило, дают 2 евро и сдачи не просят, потому что это не плата за услугу, это обязательные чаевые.
Охрана на фестивале очень строгая, поэтому лучше не шутить. На балконе по технике безопасности запрещены танцы на столах и скамейках, об этом предупреждают таблички на входе. Поэтому если вам захочется взять пример с людей, находящихся внизу, лучше этом не делать. Сначала вас ждет предупреждение, а после второго замечания для вас фестиваль на этом закончится.
Oktoberfest – это не танцевальный фестиваль, это музыкально-пивной праздник, поэтому сюда все приходят в основном насладиться пивом и задушевными разговорами с другими людьми под приятную негромкую музыку.
В этом году фестиваль завершается 3 октября, несмотря на то, что это практически национальный праздник, дополнительных выходных здесь работникам не дают. Но последний день фестиваля всегда выпадает на государственный праздник – День германского единства, и фестиваль в этот день заканчивается позже обычного, в 23:30 ярким салютом.
Интересное рядом
Для езды в общественном транспорте в Германии по-прежнему необходимы маски, но для многотысячного фестиваля они не требуются. О социальной дистанции, конечно же, тоже говорить не приходится, так как это самые большие народные гулянья в мире и народ едва помещается в шатры.
Смотрите фото и видео!