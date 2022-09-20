LIMON В МЮНХЕНЕ ⟩ Без масок, но с пивом за 13 евро и танцами на столах: в Германии проходит Oktoberfest

17 сентября после обеда торговля нарядами для фестиваля в центре Мюнхена шла бойко. Для тех, чьи шорты прошлых лет износились или кто просто впервые идет на фестиваль, еще есть возможность полностью подобрать наряд. Благодаря скидкам жилетку и шорты можно купить в комплекте за 100 евро, но есть и более дорогие магазины, где только за шорты придется выложить почти 200 евро. Если очень постараться, то весь образ вам обойдется где-то в 200 евро, это при том что у вас нет ничего, ни рубашки, ни черных ботинок на высокой платформе.

Такой образ я выбрал для себя на фестивале Oktoberfest 2022 Фото: limon.ee

Фестивальное безумие

Мой фестивальный день был 18 сентября, как правило, все приходят уже к 10 утра, чтобы занять лучший столик, но ни один мировой праздник не заставит меня проснуться в выходной в 8 утра. Поэтому мы пришли уже после полудня, мне обещали, что к этому моменту все вокруг уже будут хмельными и веселыми. В 12 часов и 30 минут дня все еще были очень не такими пьяными, но громкими и веселыми. Наш шатер назывался Bräurosl, в первые часы лил дождь, поэтому их мы провели внутри на скамейках за столом на балконе, нас было четыре человека.

Так выглядит наш обновленный шатер на фестивале Фото: limon.ee