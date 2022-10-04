«Были холопами, стали рабами!» Алла Пугачевой обратилась к россиянам из Израиля

Примадонна российской эстрады больше полугода молчала и не комментировала войну в Украине, в то время как ее муж Максим Галкин довольно резко критиковал действия России.

Но, вернувшись в Москву в начале сентября, Пугачева, по ее же словам, захотела «навести порядок», затем решила «набить морду» кому-то из звездных персон, а после публично поссорилась с Владимиром Соловьевым и Никитой Михалковым.

В итоге на прошлой неделе Алла Пугачева улетела из аэропорта «Внуково» в Израиль на частном самолете. Сегодня же Примадонна российской эстрады обратилась к своим поклонникам в социальных сетях.

«Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала Пугачева.