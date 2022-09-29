Без обратного билета ⟩ Алла Пугачева собрала детей и спешно покинула Россию

В четверг, 29 сентября, 73-летняя Алла Пугачева улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Сообщается, что Москву артистка и девятилетние Лиза и Гарри покинули без обратных билетов. Сообщается, что за границу певица отправилась на частном джете. Конечно же, за это ей пришлось заплатить солидную сумму.

За границей семью ждет Максим Галкин, который уехал из России еще весной. А ведь в начале месяца дети певицы и шоумена пошли в российскую школу. Выходит, что учебу звездные дети теперь продолжат в Европе. Сама Алла Пугачева еще не комментировала свой спешный отъезд из России, певица никого о нем заранее не предупреждала.

Полгода Примадонна российской эстрады молчала и не высказывалась по поводу политической ситуации в родной стране. Несколько недель назад певица впервые сказала все, что думает. «Обращение в Минюст РФ.