«Алла – девчулька!» Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье

Среди них были композитор Игорь Крутой, актер Сергей Шакуров, пианистка Екатерина Мечетина и певица Алла Пугачева. Исполнительница предстала на фото в черном мини-платье и ботильонах на массивной подошве.

«В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес «Пятнадцать мелодий для фортепиано» в издательстве «Музыка». В исполнении прекрасной пианистки Екатерины Мечетиной, да еще и с чтением моих стихов-эпиграфов гениальным актером и дорогим другом Сергеем Шакуровым – это было незабываемо и очень трогательно!» – написал Николаев.