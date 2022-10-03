В воскресенье вечером, 2 октября, на сцене Vaba Lava состоялась премьера реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла». На закрытый показ пришли местные знаменитости, создатели и участники шоу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярко и страстно! На открытии реалити-шоу «Вилла» выступил NÖEP
Ярко и страстно! На открытии реалити-шоу «Вилла» выступил NÖEP
Долгожданное реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга начнется сегодня вечером на официальном сайте проекта. Смотрите, как весело прошел вчера вечером предпоказ шоу, где в завершении вечера выступил известный эстонский музыкант NÖEP.
Смотрите, как отрывалась публика, в том числе участники проекта!
Репортаж с премьеры реалити-шоу и интервью с участниками смотрите ЗДЕСЬ!