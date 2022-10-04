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ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНАХ БАЛТИИ! ⟩ Таллинн, готовься! Depeche Mode анонсировали мировой тур – Эстония в списке

Концерт в Таллинне состоится 6 августа 2023 года
Limon.ee
Таллинн, готовься! Depeche Mode анонсировали мировой тур – Эстония в списке
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Объявлены даты концертов Depeche Mode
Объявлены даты концертов Depeche Mode Фото: Limon

Во вторник, 4 октября, в Берлине прошла большая пресс-конференция легендарной группы Depeche Mode, где лично присутствовал журналист портала Limon.ee

Depeche Mode анонсировали долгожданный 15 студийный альбом c символически глубоким названием Memеnto Mori. Стали также известны даты мирового тура.

Британская группа Depeche Mode объявила о том, что несмотря на их трагическую утрату клавишника и сооснователя группы Эндрю Флетчера в мае 2022 года, они все таки готовы выпустит в свет новый 15-й альбом под символическим названием Memento Mori, и на радость многомиллионной армии своих фанатов спустя 5 лет наконец-то отправится в мировое турне. Предыдущий альбом Spirit вышел в 2017 году, продолжив многолетнюю традицию выпускать новые пластинки раз в четыре года. Однако COVID-19 внес коррективы в работу отлаженного десятилетиями механизма. Пауза затянулась. Но депешисты верили, что каноническая фраза Дэйва Гэна - See You Next Time, который завершается каждое шоу, в 2018 году не была пустой. Годы ожидания вознаграждены во вторник 4 октября. Точные даты стали известны в ходе пресс-конференции.

 

Depeche Mode объявили даты нового мирового тура 2023 года.
Depeche Mode объявили даты нового мирового тура 2023 года. Фото: facebook.com/depechemode


 

В Таллинне группа выступит 6 августа!

Стоит напомнить, что именно в Эстонии начинался мировой тур Depeche Mode в 1998 году. В 2001 году с концерта в Таллинне стартовал европейский тур авторов нестареющих хитов Personal Jesus, Enjoy The Silence, Walking In My Shoes и сотен других творения Мартина Гора и Ко.

Берлин для Depeche Mode является, если уместно будет так назвать, Alma Mater их творчества. Именно в этом городе в легендарной Hansa Studio еще до их мировой популярности были записаны три альбома, которые сделали группу любимой в Европе: Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984) и Black Celebration (1986). Именно в Берлине зародилось мощное фан-движение группы. Последние два фильма-концерта Depeche Mode (Live In Berlin 2014, Spirits In The Forest 2020) были записаны именно в столице Германии.

В оффлайн пресс-конференции приняли участие сотни журналистов. Пресс-конференция также транслировалась на странице группы в Facebook.

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