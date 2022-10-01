С ГИДОМ ПО НАРВЕ ⟩ Ходят легенды, что в этом важном нарвском здании живут призраки. Есть доказательства

Сильвия говорит, что это история другого человека, может, ему показалось. Она бы сама была скептически настроена, если бы не история, которая произошла с ней. Так как муж ее здесь работал, они здесь же и жили. Однажды к мужу приехали друзья, внизу есть баня, или, по крайней мере, была. Муж с коллегами пошел в баню. А Сильвия пошла наверх, где была квартира. Попросила не будить, чтобы она смогла спокойно спать. Она легла. Слышит ночью топ-топ-топ и кто-то потрогал за ногу. Включает свет, думала, что муж – никого. Потом ситуация повторилась. Спустилась в баню, мужу стало плохо, вызвали скорую, спасли.

Говорит, что даже те работники, которые работали позднее, признаются, что если ты устал и длинный рабочий день, то какая-то холодная струя или сила начинает тебя выталкивать на отдых. Какой-то добрый дух, доброе приведение здесь точно живет», – сказал Александр Опенко.

По словам известного историка и гида, в Нарве есть несколько домов с привидениями, о которых он точно знает и рассказывает на экскурсиях.

«Город древний, много чего здесь происходило. Мы должны понимать, что под Нарвой еще сохранена большая система подземных переходов, так как город постоянно осаждался, постоянно какие-то военные события здесь шли, всегда кому-то это место нужно было, то жители через эти подземные переходы могли выходить за городскую стену. Входы в них сейчас завалены, а система до сих пор существует, просто нужно ее открывать и исследовать. В 30-е годы этим занимался мэр Нарвы Яан Лутс и архивариус Арнольд Соом. У них неплохо получалось», – продолжает Александр Опенко.

Историк считает, что Нарва – удивительное место, очень важно сохранять ее историю, чтобы город знал ее, процветал и мы понимали сами, в каком удивительном месте живем и почему этот город такой замечательный.