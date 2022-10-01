Продолжается серия интернет-экскурсий с гидом и историком Александром Опенко по Нарве, где мы успели побывать в сентябре этого года. В первом выпуске мы говорили про цвет здания Нарвской ратуши, почему он красный? Сегодня мы отправимся к одному из исторических зданий этого приграничного города, чтобы услышать историю про обитающих там призраков.
С ГИДОМ ПО НАРВЕ ⟩ Ходят легенды, что в этом важном нарвском здании живут призраки. Есть доказательства
Мы находимся в Нарве по адресу: Койдула, 3а, у здания Вируской окружной прокуратуры. По словам гида, в этом здании живут приведения, и это не шутка.
«Мы стоим на несуществующей ныне улице, которая раньше называлась Кирочная, на эстонском языке – Rahu, потому что она шла к тому месту, где располагались две знаменитые нарвские церкви – Спасо-Преображенский собор и Домская церковь. На этой улице сохранился только один дом, после войны он был реконструирован. Он очень красиво показывает, какой была барочная старая Нарва. У нас таких домов в Нарве несколько.
Но что самое интересное – в этом доме живут привидения, это абсолютно реальная история. Дом середины 17-го века, изначально это школа для немецких мальчиков, позднее это был жилой дом, мы не знаем, кто здесь жил и что за истории связаны с жителями этого дома. Когда этот дом был филиалом Таллиннского архитектурного и реставрационного бюро, то здесь зачастую работники не только работали, но и жили. Знаменитый нарвский краевед Сильвия Ильменская рассказала мне две таких истории.
Здесь женщина одна работала уборщицей, приехал ее сын, его разместили этажом выше. Однажды ночью он просыпается и слышит шу-шу-шу-шу. Он говорит: мать, ты что там убираешь в коридоре, 12 часов ночи. Включает свет, выходит в коридор, никого. Думает, показалось. Лег, спит. Снова звуки шу-шу-шу-шу. Включает свет, опять никого. Думает, ладно, пойду проверю, как она там. Спускается, приходит к ней в комнату, женщине стало плохо. Случился инфаркт или сердечный приступ, он вызывает скорую, успели спасти человека.
Сильвия говорит, что это история другого человека, может, ему показалось. Она бы сама была скептически настроена, если бы не история, которая произошла с ней. Так как муж ее здесь работал, они здесь же и жили. Однажды к мужу приехали друзья, внизу есть баня, или, по крайней мере, была. Муж с коллегами пошел в баню. А Сильвия пошла наверх, где была квартира. Попросила не будить, чтобы она смогла спокойно спать. Она легла. Слышит ночью топ-топ-топ и кто-то потрогал за ногу. Включает свет, думала, что муж – никого. Потом ситуация повторилась. Спустилась в баню, мужу стало плохо, вызвали скорую, спасли.
Говорит, что даже те работники, которые работали позднее, признаются, что если ты устал и длинный рабочий день, то какая-то холодная струя или сила начинает тебя выталкивать на отдых. Какой-то добрый дух, доброе приведение здесь точно живет», – сказал Александр Опенко.
По словам известного историка и гида, в Нарве есть несколько домов с привидениями, о которых он точно знает и рассказывает на экскурсиях.
«Город древний, много чего здесь происходило. Мы должны понимать, что под Нарвой еще сохранена большая система подземных переходов, так как город постоянно осаждался, постоянно какие-то военные события здесь шли, всегда кому-то это место нужно было, то жители через эти подземные переходы могли выходить за городскую стену. Входы в них сейчас завалены, а система до сих пор существует, просто нужно ее открывать и исследовать. В 30-е годы этим занимался мэр Нарвы Яан Лутс и архивариус Арнольд Соом. У них неплохо получалось», – продолжает Александр Опенко.
Историк считает, что Нарва – удивительное место, очень важно сохранять ее историю, чтобы город знал ее, процветал и мы понимали сами, в каком удивительном месте живем и почему этот город такой замечательный.
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