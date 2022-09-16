С ГИДОМ ПО НАРВЕ ⟩ Жители города не понимают, что стало с цветом Нарвской ратуши. Вы тоже это заметили?

«Новый цвет Ратуши теперь у нас, идет реконструкция Ратуши. Многие, кстати, задаются вопросом, многие нарвитяне. Почему она красная? Мы привыкли к такому песочно-желтому цвету, почему ее поменяли на красный, что это за нововведение? На самом деле, история такова, когда исследовали слои, какие были у Ратуши, какими слоями краски она была покрыта, то обнаружили, что, так как она строилась у нас примерно с 1668 по 1672 годы, Ратуша у нас такой голландский классицизм, а красный цвет – это цвет голландского классицизма. И она была выкрашена в красный цвет изначально, вот поэтому при реконструкции сейчас и был за основу взят первый цвет красный. Но что интересно, вокруг Ратуши археологи нашли много кусочков вот такой вот черепицы (смотрите видео - Прим.ред.) черного цвета. Это всё потому, что в 1669-1670 годах был заказ в голландский город Делфт знаменитым мастерам на черепицу. И черепицу заказали черного цвета, глазурованную, представьте себе, какая это была красота! Красная ратуша и в лучах солнца сияла черная черепица. Скорее всего при осаде Нарвы в 1704 году войска Петра I повредили крышу Ратуши во время военных событий. Впоследствии черепица черного цвета была заменена на привычную нам черепицу кирпичного цвета. А можно сделать предположение, что когда императрица Елизавета Петровна к нам приезжала в 1746 году, то и цвет Ратуши поменяли на ее любимый песочно-желтый цвет. И на протяжении столетий Ратуша так и была песочно-желтого цвета, сейчас ей вернули ее изначальный облик, только вот черепица будет у нас кирпичного, а не черного цвета», – уверенно повествует Опенко.