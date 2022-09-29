НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ ⟩ Поклонники, пришедшие на концерт Моргенштерна в Таллинне, остались за дверями клуба?

«Очередь не двигалась в течение 30-40 минут», – говорит Тоомас, который не смог попасть на концерт из-за огромной толпы. Хотя организатор и признает ошибку, при этом он отмечает, что артист не выходил на сцену, пока все зрители не зашли в клуб.