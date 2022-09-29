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НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ ⟩ Поклонники, пришедшие на концерт Моргенштерна в Таллинне, остались за дверями клуба?

Комментарий организатора
Кетлин Крузе
Поклонники, пришедшие на концерт Моргенштерна в Таллинне, остались за дверями клуба?
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Фото: Facebook/MJ Production

В прошлую пятницу российский рэпер Моргенштерн выступил в Таллинне. Пара из Пярну, которая приехала в столицу ради концерта, поделилась с журналистом Elu24 своим печальным опытом.

«Очередь не двигалась в течение 30-40 минут», – говорит Тоомас, который не смог попасть на концерт из-за огромной толпы. Хотя организатор и признает ошибку, при этом он отмечает, что артист не выходил на сцену, пока все зрители не зашли в клуб. 

В пятницу, 23 сентября, российский рэпер Моргенштерн вышел на сцену таллиннского ночного клуба MJClub.

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