ФОТО ⟩ Кылварт с женой, Сыырумаа – с молодой возлюбленной: сладкие парочки на теннисном турнире в Таллинне

В числе прочих за матчем на трибунах наблюдали предприниматель Урмас Сыырумаа и его возлюбленная Алисса. Перед ними в нижнем ряду сидели мэр Таллинна Михаил Кылварт и его жена-политик Анастасия Коваленко-Кылварт. На прошлой неделе они вместе посетили премьеру фильма «Калев».

В прошлую субботу вечером в программу «Ночной гость» на Канале 2 ведущий Март Нормет пригласил Урмаса Сыырумаа. В программе также появилась новая возлюбленная Сыырумаа Алисса, которую он впервые вывел на публику по случаю своего 60-летия.

Фото: Tairo Lutter