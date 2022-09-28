В первом круге теннисного турнира WTA 250 в Таллинне эстонская спортсменка Анетт Контавейт встретилась с китаянкой Сиюй Ван. Игру посетили известные люди в Эстонии, в том числе и политики.
ФОТО ⟩ Кылварт с женой, Сыырумаа – с молодой возлюбленной: сладкие парочки на теннисном турнире в Таллинне
В числе прочих за матчем на трибунах наблюдали предприниматель Урмас Сыырумаа и его возлюбленная Алисса. Перед ними в нижнем ряду сидели мэр Таллинна Михаил Кылварт и его жена-политик Анастасия Коваленко-Кылварт. На прошлой неделе они вместе посетили премьеру фильма «Калев».
В прошлую субботу вечером в программу «Ночной гость» на Канале 2 ведущий Март Нормет пригласил Урмаса Сыырумаа. В программе также появилась новая возлюбленная Сыырумаа Алисса, которую он впервые вывел на публику по случаю своего 60-летия.
В программе Алисса описала Урмаса как разностороннего человека, очень любящего и заботливого. «Он открыт и полон жизни. Он может научить меня тому, чего я не испытывала просто в силу возраста. Может быть, поэтому разница в возрасте столь интересна», – сказала Алисса.