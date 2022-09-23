В четверг вечером, 22 сентября, в концертном зале Alexela состоялась премьера фильма о баскетбольной команде «Калев», которая в 1991 году выиграла последний чемпионат СССР. Звонкие цитаты и сцены из фильма оказались как нельзя актуальны и в наше время.
ВИДЕО ⟩ «Люблю спортсменов – больше, чем политиков» Кылварт, Кальюлайд, Свет на премьере фильма «Калев»
Михаил Кылварт, Керсти Кальюлад, Владимир Свет и другие поделились с нашим порталом впечатлениями от показа:
Михаил Кылварт, мэр Таллинна:
– Я люблю спортсменов... Гораздо больше, чем политиков. В очередной раз благодаря этому фильму в этой мысли утвердился. На самом деле это такая эпохальная история – история эстонского спорта. Она всем известна, но мне кажется, что ее можно повторять снова и снова.
В этом фильме очень много было сказано правильных слов. Они были правильны и тогда – тридцать лет назад, и сейчас звучат с новой актуальностью.
Очень хотелось бы, чтобы этот фильм многие посмотрели!
«Калев» – это история о напряженном пути к победе легендарной эстонской баскетбольной команды в последнем чемпионате разваливающегося Советского Союза.
Непредсказуемые настроения соотечественников, беспощадные соперники и неспокойные времена чередуются с жаркими баталиями на баскетбольной площадке. Фильм основан на реальных событиях 1991 года.
Анастасия Коваленко-Кылварт, мотогонщица, политик:
– Прямо весь фильм было такое напряжение. Эмоции зашкаливали. Конечно, было сказано очень много слов и цитат, которе очень сейчас актуальны.
Керсти Кальюлайд, экс-президент Эстонии:
– Все всплыло в памяти, и все так символично, что кубок разбился. Следующие тридцать лет показали, что этот кубок должен был разбиться. Мое уважение также к игрокам того времени, потому что обо многих обстоятельствах мы не знали. Мы не знали, как трудно было иной раз выйти на игру. Даже позже мы не говорили об этом, но это был такой страх, что, а вдруг здесь в кино они не выиграют, хотя и знаешь, что они победили. Это очень приближенный к реальности хорошо сделанный фильм, потому что иначе он не был бы таким вовлекающим.
Владимир Свет, вице-мэр Таллинна:
– Впечатления невероятные, потому что один из героев этого фильма – Маргус Метстак, последний чемпион советского союза по баскетболу, работает в таллиннской городской системе, в коммунальном департаменте. Если вы когда-то ходили на наши зимние катки, то знайте, что именно Маргус Метстак – человек, который отвечает за эти катки в городе Таллинн.
Поэтому я думаю, что фильм «Калев» – это не просто фильм о спорте. Это фильм о нашей истории, которую мы сейчас проживаем.
Мне запомнилось еще, что Александр Караваев, который тоже играл в этой команде, сегодня в Ласнамяэ возглавляет квартирное товарищество, которое очень активно отстаивает права и интересы своих жителей. Это невероятное чувство – жить с этими людьми, которые стали частью истории нашей страны.
Александр Кучмезов, актер, радиоведущий:
– Я под впечатлением от фильма. Это хороший фильм, его надо смотреть.
Мне кажется, что как нельзя кстати именно этот фильм именно сейчас, в эти времена.
Татьяна, благодарная зрительница:
– Мне фильм очень понравился. Я рекомендую всем посмотреть. Я увидела там прекрасную работу актеров. Больше всего мне понравилась сама идея – снять такой фильм. Зрители переживают, будто бы они на матче присутствуют. Замечательный фильм: и продюсеры прекрасные, актеры, режиссеры.
Смотрите галерею с премьерного показа фильма «Калев»:
Главные герои «Калева» – пылкий капитан Айвар, целеустремленный молодой игрок Герт и строгий главный тренер, который держит команду в кулаке.
Роли игроков исполнили Реймо Сагор, Михкель Кууск, Вейко Порканен, Кристьян Сарв, Отт Картау, Ховард Фрайер и другие. Главного тренера играет Майт Мальмстен, а его помощника – Прийт Выйгемаст.
Вечером после премьерного вип-показа в концертном зале Alexela, на котором присутствовали актеры, создатели фильма, политики и многие другие известные люди нашей страны, состоялась вечеринка. Интересно, что ее решили устроить в спортхолле «Калев». Именно там, где играла и тренировалась команда «Калев» – там, где проходила значительная часть съемок фильма.
После вип-премьеры актерам и зрителям даже удалось попробовать забросить мяч в баскетбольное кольцо легендарного спортивного зала. Побывал там и наш фотокорреспондент, смотрите яркие снимки с афтерпати после вчерашней премьеры фильма «Калев».
В кинотеатрах Эстонии фильм «Калев» можно посмотреть начиная с 23 сентября.