ВИДЕО ⟩ «Люблю спортсменов – больше, чем политиков» Кылварт, Кальюлайд, Свет на премьере фильма «Калев»

– Я люблю спортсменов... Гораздо больше, чем политиков. В очередной раз благодаря этому фильму в этой мысли утвердился. На самом деле это такая эпохальная история – история эстонского спорта. Она всем известна, но мне кажется, что ее можно повторять снова и снова.

– Все всплыло в памяти, и все так символично, что кубок разбился. Следующие тридцать лет показали, что этот кубок должен был разбиться. Мое уважение также к игрокам того времени, потому что обо многих обстоятельствах мы не знали. Мы не знали, как трудно было иной раз выйти на игру. Даже позже мы не говорили об этом, но это был такой страх, что, а вдруг здесь в кино они не выиграют, хотя и знаешь, что они победили. Это очень приближенный к реальности хорошо сделанный фильм, потому что иначе он не был бы таким вовлекающим.