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Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Limon.ee
Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину
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Фото: Daniel DeSlover

Поддержавший аннексию Крыма Уотерс призвал Путина закончить войну. 

Музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну в Украине. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 26 сентября, пишет Dw.com.

«Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили «Да, пожалуйста», это сразу сильно облегчило бы задачу», – написал Уотерс. По его словам, если бы Путин сказал, что у России «нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», это помогло бы закончить войну.

«Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** . Мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Просто взорвите друг друга и мир на кусочки. Проблема в том, что у меня есть дети и внуки. Как и большинству моих братьев и сестер во всем мире, никому из нас не понравится такой исход», – написал Уотерс.

Музыкант добавил, что в случае заключении мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться. «Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что и вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет», – написал он.

В августе Уотерс возложил ответственность за начало войны в Украине на президента США Джо Байдена, назвав его «военным преступником» за то, что он «разжигает огонь в Украине».

В сентябре музыкант написал два открытых письма жене президента Украины Владимира Зеленского Елене Зеленской, в которых призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией. Зеленская в ответ напомнила Уотерсу, что «Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей».

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