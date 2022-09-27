Умер Борис Моисеев

Напомним, что здоровье Моисеева пошатнулось после двух перенесенных инсультов в 2010-м и 2015-м годах. Он перестал появляться на публике, с трудом передвигался и разговаривал. Весной 2021 года Борис впервые вышел в свет после тяжелой болезни, и уже тогда стало понятно, что это совсем другой человек. Артист тогда приехал на день рождения певицы Кристины Орбакайте. Он позировал, сидя в черной маске, которая скрывала половину лица. С семьей Примадонны артиста связывает давняя трогательная дружба.