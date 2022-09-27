На 69-м году жизни скончался российский певец Борис Моисеев, он умер 27 сентября в 2 часа дня. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох. Причины смерти исполнителя, а также дата прощания с ним пока не известны.
Умер Борис Моисеев
Напомним, что здоровье Моисеева пошатнулось после двух перенесенных инсультов в 2010-м и 2015-м годах. Он перестал появляться на публике, с трудом передвигался и разговаривал. Весной 2021 года Борис впервые вышел в свет после тяжелой болезни, и уже тогда стало понятно, что это совсем другой человек. Артист тогда приехал на день рождения певицы Кристины Орбакайте. Он позировал, сидя в черной маске, которая скрывала половину лица. С семьей Примадонны артиста связывает давняя трогательная дружба.
Все те годы, что Борис Михайлович болел, Алла Борисовна всячески поддерживала его: помогала финансово, отправляла водителей с корзинами фруктов и собственноручно сделанные паровые котлетки – всё, лишь бы дорогой друг не чувствовал себя одиноким.
А когда Примадонна с семьей уехала в Израиль, Моисеев остался одним из немногих, с кем она продолжала поддерживать связь. Мечте артиста навестить Аллу Пугачеву в Юрмале (Латвия) в этом году так и не суждено сбыться.
Справка:
- Артист родился 4 марта 1954 года в Могилёве (Беларусь). Борис Моисеев – российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России.
- Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
- Один из первых певцов-геев в России, совершивших каминг-аут.
- Главный хит артиста – песня «Голубая луна», исполненная в дуэте с Николаем Трубачом.
- В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас».
- В 2010 году Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни.