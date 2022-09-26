Эстония выдвинула на Оскар фильм о победе сборной «Калев» в последнем чемпионате СССР по баскетболу

Эстонский институт кино выдвинул на премию Оскар в категории «Лучший международный художественный фильм» картину Ове Мустинга «Калев», снятую по мотивам реальных событий 1991 года, когда сборная Эстонии по баскетболу выиграла последний чемпионат СССР.

Фильм «Калев» – это история напряженных поездок легендарной баскетбольной команды по последним чемпионатам разваливающегося Советского Союза, когда безжалостные соперники и неспокойные времена сменяются ожесточенными сражениями на баскетбольной площадке. 6 мая 1991 года эстонская баскетбольная команда выиграла последний Кубок Советского Союза. Менее чем через четыре месяца Советский Союз распался – после неудавшегося путча в Москве – и Эстония вновь обрела независимость.

«Несмотря на то, что концовка фильма известна, напряжение сохраняется до самого последнего момента. Режиссер и монтажная группа прекрасно работают вместе, благодаря чему найдены очень хорошие кинематографические решения, а за развитием сюжета очень интересно наблюдать с первой до последней минуты. Выделяется и актерская игра Майта Мальмстена (исполняющего роль требовательного главного тренера команды Яака Салуметса)», – говорится в заявлении жюри Эстонского института кино, которое ежегодно выбирает кандидата на Оскар. «Фильм передает самые важные события в новейшей истории Эстонии – восстановление независимости, движение к ней, проблемы и решения, сопутствующие этому».

По мнению жюри, режиссер фильма затронул темы, которые актуальны и сегодня: «Право на национальное самоопределение, национальная гордость, сопротивление империалистическому мировоззрению и, наконец, спорт как универсальная идея, выходящая за рамки политических клише. Сила «Калева» в том, что это еще и командный фильм, который рассматривает формирование команды и роль личности в этом процессе».

В главных ролях «Калева»: пылкий капитан Айвар Куусмаа (Реймо Сагор), целеустремленный молодой игрок Герт Кулламяэ (Михкель Кууск) и строгий главный тренер Яак Салуметс (Майт Мальмстен), который строго следит за игрой команды.

В фильме также задействованы: Прийт Выйгемаст, Вейко Порканен, Кристьян Сарв, Отт Картау, Ховард Фрайер, Екатерина Кордас, Игорь Рогачев, Тимур Иликаев и другие.

Оператор – Рейн Котов, художник – Тийу-Анн Пелло, композитор – Михкель Цилмер, продюсеры – Пилле Рюнк и Мария Авдюшко.