Редакции порталов Limon и Elu24 установили личность мужчины, который схватил трубку стюардов на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Эстонии в Германию (Нюрнберг). Им оказался предприниматель и член волостной управы Вильянди Вильяр Лоху (партия «Отечество»). «Нет, я не сожалею о содеянном», – говорит политик, которого вывела из себя пророссийски настроенная пассажирка. По словам Лоху, женщина не оставила ему выбора, поэтому он схватился за микрофон бортпроводников.
Для подписчиков
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Поклонница Путина вывела из себя эстонского политика в самолете: «Русских в Европе не ждут!»
Поклонница Путина вывела из себя эстонского политика в самолете: «Русских в Европе не ждут!»
На прошлой неделе на портале Limon.ee вышел материал о странном рейсе из Таллинна в немецкий Нюрнберг 16 сентября 2022 года. Приземлившийся в Германии авиалайнер встречала полиция, мужчину, сидевшего в одном из первых рядов, задержали.