ВИДЕО ⟩ Игра в стюарда на борту Ryanair закончилась для эстонца задержанием в аэропорту Германии

В пятницу, 16 сентября, в Таллинне проходила конференция Военного комитета НАТО. После обеда движение по Тартускому шоссе в сторону Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери было затруднено, в здании воздушной гавани в такой ситуации особенно людно, повсюду дежурит полиция, у входа стоят кареты скорой помощи. В этот день в Эстонию активно прилетали командующие вооруженными силами из стран-союзниц.

Предполетный контроль безопасности в такой ситуации занимает значительно больше времени, но и рейс FR7914, который должен был доставить почти 200 пассажиров из Таллинна в Нюрнберг, задерживался как минимум на час, поэтому торопиться было особо некуда. Я прибыл в аэропорт, как мне казалось, в последний момент, но заранее знал, что полет начнется не по расписанию, так как этим же бортом летит моя подруга из Нюрнберга в Таллинн, и там задержка составила около часа. Мы должны были вылететь из эстонской столицы в 15:40, но авиалайнер пошел на взлет только около пяти часов вечера, поэтому у заблаговременно прибывших в аэропорт пассажиров было достаточно времени, чтобы насладиться едой и горячительными напитками.

За секунды до взлета: очень быстрый поход в туалет