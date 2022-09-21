Капитан рейса FR7914 авиакомпании Ryanair, следовавшего из Таллинна (Эстония) в Нюрнберг (Германия), не стал церемониться с нарушителем авиационной безопасности, вышел из кабины пилота, выслушал бортпроводников и вернулся за штурвал авиалайнера, откуда строгим голосом обратился ко всем пассажирам.
ВИДЕО ⟩ Игра в стюарда на борту Ryanair закончилась для эстонца задержанием в аэропорту Германии
В пятницу, 16 сентября, в Таллинне проходила конференция Военного комитета НАТО. После обеда движение по Тартускому шоссе в сторону Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери было затруднено, в здании воздушной гавани в такой ситуации особенно людно, повсюду дежурит полиция, у входа стоят кареты скорой помощи. В этот день в Эстонию активно прилетали командующие вооруженными силами из стран-союзниц.
Предполетный контроль безопасности в такой ситуации занимает значительно больше времени, но и рейс FR7914, который должен был доставить почти 200 пассажиров из Таллинна в Нюрнберг, задерживался как минимум на час, поэтому торопиться было особо некуда. Я прибыл в аэропорт, как мне казалось, в последний момент, но заранее знал, что полет начнется не по расписанию, так как этим же бортом летит моя подруга из Нюрнберга в Таллинн, и там задержка составила около часа. Мы должны были вылететь из эстонской столицы в 15:40, но авиалайнер пошел на взлет только около пяти часов вечера, поэтому у заблаговременно прибывших в аэропорт пассажиров было достаточно времени, чтобы насладиться едой и горячительными напитками.
За секунды до взлета: очень быстрый поход в туалет
Время близилось к пяти часам вечера, наконец, все пассажиры на местах, ремни безопасности пристегнуты, правила поведения на борту в случае чрезвычайных ситуаций продемонстрированы, оставалось лишь расслабиться и взлетать. Самолет приближался к взлетной полосе, казалось бы, ничто не могло этому помешать. Но вдруг мужчина, сидящий через несколько рядов сзади от меня, вскочил с места и в сопровождении бортпроводника побежал в туалет в носовой части самолета. Смеялись практически все без исключения и с любопытством наблюдали за ситуацией. Бортпроводники практически с горящей спичкой в руках ждали, когда мужчина выйдет, ведь у него было буквально несколько секунд, чтобы справить нужду. Под бурные аплодисменты пассажиров он очень быстро вернулся на свое место. Это, кстати, не главный герой моей истории. О нем я расскажу чуть позже. Сначала о ролях второго плана.
Это допрос?
Этот авиарейс был необычным с первых минут. Все началось с пассажира, который просто срочно решил сбегать в туалет. Но до взлета и отключения капитаном табло «пристегните ремни» вставать с мест без разрешения бортпроводников нельзя. Поэтому, если вам захочется в туалет в этот ответственный момент, обязательно нажмите кнопку вызова стюарда на панели над своей головой и получите разрешение.
Если обычно большинство людей в самолете спит, то в этот раз пассажиры активно общались друг с другом на протяжении всего рейса продолжительностью около двух часов. Ко мне тоже подошел один непрошенный гость и буквально завалил меня вопросами. «Куда летишь?», «Хороший ли у тебя сосед?», «На каких языках говоришь?»... и так далее. Но я в какой-то момент прервал этот диалог, просто спросил: «Это допрос?» Мужчина сказал, что он шутит и ушел по направлению в туалет в хвостовой части самолета.
Шоу только начинается!
Мне даже в какой-то момент стало интересно, чем этот веселый полет закончится? Но продолжения шоу-программы долго ждать не пришлось. Где-то через час после взлета мужчина в кепке (наш главный герой), воспользовавшись моментом, что все бортпроводники находятся в хвостовой части самолета, взял в руки трубку стюардов, нашел правильную кнопку и несколько раз на эстонском языке произнес: üks, kaks, kolm (один, два, три). Я вообще не сразу понял, что происходит, и почему я это слышу, и неужели это, кроме меня, никого не смущает? Но тут по громкой связи раздался строгий мужской голос, произнесший на английском языке: «Немедленно прекратите, это незаконно!» Прибежали бортпроводники, посадили мужчину на место и долго вели с ним серьезные беседы. Чуть позже к бортпроводникам вышел капитан воздушного судна, переговорил с ним, вернулся в кабину пилота и сделал важное обращение для пассажиров.
«Уважаемые пассажиры, говорит капитан воздушного судна. Самолет – это не автомобиль, не автобус и даже не поезд. Здесь действуют строгие правила безопасности, которые я неукоснительно соблюдаю. Поэтому после приземления прошу никого не вставать со своих мест. Приедет полиция и заберет пассажира, который пренебрег правилами поведения на борту», – сказал капитан, крепкий высокий мужчина с темными волосами и в солнечных очках, в возрасте точно больше 40.
Нарушитель был передан полиции Германии
Как и сказал капитан, после посадки и полной остановки самолета всех еще раз попросили остаться на своих местах. Прибыла полиция, которой и был передан мужчина, решивший что-то сказать без разрешения по громкой связи, используя служебный телефон бортпроводников.
Какое наказание ждало авиапассажира в Германии, неизвестно, но я получил общий комментарий от полиции Эстонии по вопросам авиационной безопасности. К любым нарушениями на борту самолета относятся серьезно.
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Как часто вызывают полицию в Таллиннский аэропорт, и какие могут быть наказания для авиадебоширов?
Отвечает Рааво Ярва, руководитель Таллиннского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны:
К сожалению, у нас нет точной статистики по этому вопросу (по вопросу того, сколько вызовов полиции на авиадебоширов было в Таллиннский аэропорт этим летом – прим.ред.). В целом можно сказать, что летом люди больше путешествуют, и именно тогда, к сожалению, происходит больше правонарушений. В среднем мы сталкиваемся с несколькими инцидентами в Таллиннском аэропорту – от двух до пяти в месяц.
Очень часто правонарушения связаны с чрезмерным употреблением алкоголя и последующими ссорами с членами экипажа. Пассажиры обязаны постоянно следовать инструкциям экипажа на борту, например, пристегивать ремни безопасности, не мешать другим пассажирам, не курить и т.д.
Если запрет нарушен, и распоряжения не выполняются, экипаж сообщает об этом, и, когда самолет приземлится, мы встретимся с нарушителем, установим его личность, оформим материалы и передадим их в Департамент транспорта Эстонии. В зависимости от страны, в которой зарегистрирован самолет, процедуры могут проводиться правоохранительными органами этой страны. Если воздушное судно зарегистрировано в Эстонии, то нарушениями будет заниматься Департамент транспорта Эстонии.
Например, невыполнение приказа капитана эстонского самолета или нарушение требований безопасности на борту самолета может быть наказано по закону штрафом в размере до 200 евро.
Пассажир, не подчинившийся приказу экипажа, также может попасть в черный список авиакомпании.
Как вы считаете, говорить в трубку бортпроводников – это серьезное нарушение?