Если бы Земфира спела хит про «Девочку с плеером» в сентябре 2022 года, то артистка могла бы посвятить его премьер-министру Финляндии Санне Марин, чье вчерашнее фото со стремительной скоростью разлетелось по соцсетям.
ФОТО ВНУТРИ ⟩ Лучший в мире премьер-министр выглядит так? Соцсети в восторге от романтического фото Санны Марин
Лучший в мире премьер-министр выглядит так? Соцсети в восторге от романтического фото Санны Марин
Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин (36) 24 сентября опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена во время отдыха на природе в черной куртке с белыми наушниками в ушах, пишет Gordonua.com.
Марин оставила публикацию без комментариев.
«Интеллигентная, умная и красивая. Лучший премьер-министр мира», – прокомментировали селфи подписчики.
«Такая красивая», – оценили снимок фолловеры.
Справка:
- Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.
- Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.
- У Марин есть степень магистра в области административных исследований.
- В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.
- В сентябре Марин призвала Европу предоставить Украине все виды помощи.
- В конце августа премьер-министр Финляндии угодила в череду скандалов, всё началось с вечеринки у нее дома.