Санна Марин заплакала во время своей речи: «Я не пропустила ни одного рабочего дня – я выучила урок»

Санна Марин во время своего выступления перед сторонниками в Лахти заявила, что прошедшая неделя была не самой легкой в ее жизни.

«Я тоже человек. В разгар кризиса я думала об Украине и о вас», – сообщила она собравшимся.

Дрожащим голосом и со слезами на глазах председатель социал-демократов призналась, что в темные времена войны в Украине искала немного радости и веселья.

«И иногда среди этих сгустившихся туч мне не хватает радости, света и веселья <...> Сюда относятся и фотоматериалы, всевозможные видео, которые я бы сама не хотела видеть. Которые, я знаю, вы бы не хотели видеть, тем не менее их продемонстрировали всем нам. Это личное», – поведала Марин.

Она выразила надежду на то, что люди будут смотреть на проделанную работу, а не на поведение во время отдыха.

«Я не пропустила ни одного рабочего дня», – резюмировала Марин. Также она заверила, что выучила урок.

Также сегодня стало известно, что полиция не будет начинать предварительное расследование в связи с опубликованными на прошлой неделе видеороликами, на которых присутствует Марин.

«Мы не нашли на видео оснований [для проверки] или подозрений в преступлении», – сообщил криминалист Теему Йокинен.