НА САМОМ ДЕЛЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО ⟩ Почему таллиннская пиццерия хамила и посылала своих клиентов?

Все началось с того, что в Instagram был опубликован комментарий после посещения пиццерии Kaja pizza, но владельцу заведения не понравился отзыв и качество фотографии, и он немедленно отреагировал. Теперь выясняется, что это были хакеры, которые взломали страницу пиццерии в соцсетях.

«С помощью преднамеренных ложных обвинений и неправды эта атака была направлена на подрыв репутации Kaja Pizza, основателей компании, а также членов команды. Все наши настоящие друзья знают, что в последние пять лет мы готовим "честную пиццу" из высококачественных ингредиентов и очень увлечены своей работой, мы никогда не отвечали нашим клиентам неуважительно», – сказал владелец.

Сотрудники пиццерии также получали сообщения с угрозами в соцсетях и опасаются за свою безопасность. «Мы серьезно относимся к ситуации и подготовим исковые заявления против виновных, как только завершится текущее расследование», – добавляется в сообщении.

Далее компания заявила, что не терпит насилия, словесного или физического, в отношении своей компании или членов команды. «Мы испытываем глубочайшее уважение ко всем людям, будь то члены команды или постоянные клиенты. Мы всегда будем защищать наш продукт и наше сообщество», – говорится в конце сообщения.