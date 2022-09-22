«Кто ты, чтобы называть себя кулинарным критиком»: эстонская пиццерия из ТОП-50 не выдерживает отзывов в свой адрес

«Доброе утро! Человек, к сожалению, мы не знаем кто он, мужчина или женщина, так как аккаунт анонимный, в шапке профиля написал что он food critic . Если кто-то называет себя в открытом профиле food critic, то юридически у такого человека должны иметься соответствующие документы. Такие как подтверждение его профессионального опыта в данной сфере, умение пользоваться фото камерой и тд. Существует огромная разница между понятиями как food critic и food blogger. Именно с юридической точки зрения. Этот человек отказался предоставить подобные свидетельства своей профессиональной причастности. С нашей стороны был единственный комент по поводу фото. Мы искренне гордимся пиццей которую мы делаем, и уважаем наших работников и наших гостей. Но любой адекватный человек глядя на данное фото ( я вам его вышлю отдельно), не проявит желания купить такой продукт, и это именно из-за фотографии»