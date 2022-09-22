В группе Facebook «Вкусно в Эстонии» пользователь опубликовал недоумевающий пост о том, как представители пиццерии, вошедшие в «ТОП-50 пиццерий Европы» реагируют на критику и общаются со своими клиентами.
«Кто ты, чтобы называть себя кулинарным критиком»: эстонская пиццерия из ТОП-50 не выдерживает отзывов в свой адрес
Ситуация: некий человек создал в Instagram страничку, где пишет обзоры на пиццу из разных заведений Эстонии. После посещения знаменитой пиццерии Kaja pizza, посетитель оставил свой комментарий на блюдо из их заведения, оценив продукт на 7,5-7,8 баллов из 10.
«В целом, все хорошо. Заказ был приготовлен быстро. Ингредиенты хорошие и качественные. Жаль, что в этой пиццерии не используют дровяную печь, но я уверен, что для жителей этого района это супер вариант поесть неаполитанской пиццы. 7,5-7,8/10», – написал в отзыве блоггер.
Такая оценка и качество фотографии представителя бренда не устроила, на что последовала незамедлительная реакция:
«Почему первая фотография пиццы такая уродливая? Вы специально выставили ее в плохом свете?», – написал представитель бренда.
«...не оскорбляйте Kaja pizza уродливыми фотографиями...и какой у вас опыт или образование, чтобы называть себя кулинарным критиком?», – продолжил уже в следующем комментарии совладелец ресторана.
Комментарии к отзыву пользователя, действительно, довольно резкие и совершенно не клиентоориентированные.
Мы запросили комментарий в Kaja pizza, чтобы понять является ли такое общение для ресторана нормой:
(Орфография и пунктуация автора сохранены)
«Доброе утро! Человек, к сожалению, мы не знаем кто он, мужчина или женщина, так как аккаунт анонимный, в шапке профиля написал что он food critic . Если кто-то называет себя в открытом профиле food critic, то юридически у такого человека должны иметься соответствующие документы. Такие как подтверждение его профессионального опыта в данной сфере, умение пользоваться фото камерой и тд. Существует огромная разница между понятиями как food critic и food blogger. Именно с юридической точки зрения. Этот человек отказался предоставить подобные свидетельства своей профессиональной причастности. С нашей стороны был единственный комент по поводу фото. Мы искренне гордимся пиццей которую мы делаем, и уважаем наших работников и наших гостей. Но любой адекватный человек глядя на данное фото ( я вам его вышлю отдельно), не проявит желания купить такой продукт, и это именно из-за фотографии»
После таких реакций от бренда несколько раз подумаешь, стоит ли тебе в следующий раз делиться своим опытом с другими пользователями или оставить свое мнение при себе.