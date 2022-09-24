Папарацци ⟩ Известную эстонскую блондинку остановила полиция накануне дня рождения

Фотограф Elu24 заметил автомобиль светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт, когда ее остановила полиция. Это случилось в 23:00, в пятницу вечером на Тартуском шоссе 47 в Таллинне.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп объяснила, что накануне вечером сотрудники полиции проводили выборочную проверку дорожного движения в этом районе, в ходе рейда и была остановлена машина гламурной эстонской блондинки. «Все было в порядке», – отметила Сепп.

Фото: Taavi Sepp

Фотограф Elu24 увидел, что Хунт попросили дунуть в трубку алкометра, после чего она смогла спокойно продолжить свою поездку.

Белый Volkswagen Arteon Бригитте Сюзанне Хунт выделяется запоминающимся номерным знаком 603 BSH. Автомобиль привлек внимание общественности, когда несколько лет назад был припаркован в Старом городе с картой инвалида на лобовом стекле. Позже выяснилось, что принадлежал документ пожилой женщине, а Хунт оставила его на видном месте в машине, чтобы не платить за парковку, отправившись на вечеринку танцевать бачату. Эта постыдная история случилась с известной эстонской блондинкой 25 сентября 2020 года, когда она задним числом отмечала свое 25-летие. Подробнее ЗДЕСЬ!

Фото: Remo Tõnismäe