Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанн Хунт выдает себя за инвалида и нелегально паркуется

Радиоведущая Бригитте Сюзанн Хунт, которая на днях отметила свой день рождения, использовала карту инвалида, чтобы припарковать машину в Старом городе.

Бргитте Сюзанн Хунт, которая отметила свое 25-летие в минувшие выходные, приехала на вечеринку на личном автомобиле с парковочной картой для инвалидов.

Согласно закону, парковочный талон на транспортное средство маломобильного человека выдается лицу с нарушением подвижности или зрения. Водитель с ограниченными физическими возможностями или водитель транспортного средства, обслуживающего его, могут разместить парковочную карту на лобовом или заднем стекле своего автомобиля. Это означает, что автомобиль можно бесплатно припарковать на общественных платных парковочных местах.