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ГАЛЕРЕЯ LIMON.EE ⟩ Не достопримечательности, а черные дыры. Главные здания немецкого Мюнхена погрузились во тьму ради экономии

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Не достопримечательности, а черные дыры. Главные здания немецкого Мюнхена погрузились во тьму ради экономии
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Пока в Таллинне «Свет шагает» (точнее, уже прошагал еще на прошлой неделе), в немецком городе Мюнхене началась тотальная экономия. Выключена подсветка главных зданий мегаполиса (более 1,5 миллионов жителей). В вечерне-ночные часы столица Баварии превращается в город-призрак. 

На прошлой неделе в эстонской столице прошел фестиваль «Свет шагает», на которому зажглись миллионы огней, чтобы подарить яркие эмоции жителям и гостям Таллинна. Нашлись и недовольные люди, которые посчитали, что устраивать световое шоу во время энергетического кризиса – кощунство. Городские власти объяснили это тем, что эмоции дороже киловатт

В Германии экономия электричества и газа началась в конце лета 2022 года. В баварской столице Мюнхене на ночь отключают фонтаны, также отказались от подсветки главных зданий города, в том числе и Ратуши. 

В настоящее время, по словам бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, в городе в целях экономии электричества при отсутствии сильного трафика на дорогах отключают почти половину всех светофоров. 

«Чтобы мы хорошо пережили зиму, мы должны значительно сократить потребление электроэнергии и тепла», – сказал Дитер Райтер. 

Буквально 22 сентября вечером мне удалось прогуляться по центру Мюнхена и убедиться в том, что несколько главных зданий города погружаются во тьму после захода солнца. В темноте некоторые из них больше напоминают черные дыры, и не сразу заметны. В Таллинне пока что подобный режим экономии не введен. 

Фотографии получились значительно ярче, чем есть на самом деле. В реальной жизни здания без подсветки выглядят более темными. 

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